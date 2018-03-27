В минувшее воскресенье Юлия Пересильд должна была играть в спектакле «Солнечная Линия» в Центре имени Вс. Мейерхольда. Поклонники, как всегда, с нетерпением ждали появления актрисы на сцене, однако она так и не смогла выйти к зрителям. Оказывается, Юлии стало плохо, и пришлось вызывать скорую.
«Простите меня, дорогие зрители, за то, что пришлось вчера отменить второй спектакль Солнечной Линии. Мне очень грустно от этого самой. Но вчера я даже встать не могла, упало давление, все болело, я отравилась. Первый спектакль как-то еще с уколом отыграла, а второй просто не смогла встать. Уже и в конце первого повело...» — обратилась Пересильд к фолловерам.
Актриса поблагодарила фанатов и коллег за то, что они передавали ей цветы, пока она лежала под капельницей в театре. Подписчики знаменитости пожелали ей скорейшего выздоровления: «Поправляйтесь скорее! Берегите себя!», «Все бывает. Вы же живой человек. Восстановитесь и сыграете. Поправляйтесь», «Доброго здоровья! Некогда болеть».
Редакция Woman.ru присоединяется к словам поклонников Юлии и надеется в скором времени вновь увидеть актрису на сцене.
а замены нет что ли у неё?