Многие артисты работают очень много, не щадя себя, и часто это не лучшим образом сказывается на их здоровье. Так, на днях 33-летней Юлии Пересильд вместо спектакля пришлось лежать под капельницей.

В минувшее воскресенье Юлия Пересильд должна была играть в спектакле «Солнечная Линия» в Центре имени Вс. Мейерхольда. Поклонники, как всегда, с нетерпением ждали появления актрисы на сцене, однако она так и не смогла выйти к зрителям. Оказывается, Юлии стало плохо, и пришлось вызывать скорую.

Спустя некоторое время артистка написала в своем Инстаграме пост, в котором попросила прощения за то, что сорвала спектакль.

«Простите меня, дорогие зрители, за то, что пришлось вчера отменить второй спектакль Солнечной Линии. Мне очень грустно от этого самой. Но вчера я даже встать не могла, упало давление, все болело, я отравилась. Первый спектакль как-то еще с уколом отыграла, а второй просто не смогла встать. Уже и в конце первого повело...» — обратилась Пересильд к фолловерам.



Актриса поблагодарила фанатов и коллег за то, что они передавали ей цветы, пока она лежала под капельницей в театре. Подписчики знаменитости пожелали ей скорейшего выздоровления: «Поправляйтесь скорее! Берегите себя!», «Все бывает. Вы же живой человек. Восстановитесь и сыграете. Поправляйтесь», «Доброго здоровья! Некогда болеть».



Редакция Woman.ru присоединяется к словам поклонников Юлии и надеется в скором времени вновь увидеть актрису на сцене.