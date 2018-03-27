На днях в Кемерово случилась страшная трагедия: в ТЦ «Зимняя вишня» произошел сильный пожар, который, согласно официальным данным, унес жизни шестидесяти четырех человек. Многие отечественные знаменитости в своих Инстаграмах выразили соболезнования семьям погибших и призвали россиян участвовать в сборе средств, открытом российским Красным крестом.
Виктория Боня, меж тем, выложила фото шикарного букета роз и улиц Парижа. Это вызвало недовольство некоторых ее фолловеров. Одна из подписчиц заметила: «Вся страна скорбит, а Боня селфи с розами снимает, как первобытная. Интересно, то же самое она делала бы, если бы в этом кинотеатре ее дочь окажись?» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Инстаграм-звезда не стала молчать и достаточно резко ответила девушке: «Вот так у нас «скорбят» люди, упрекая тебя, что твоя дочь не сгорела в пожаре. Вот так у нас страна «поддерживает» людей в несчастье. Поймите, те, кто пишут эти ядовитые комментарии, вы и есть лицо нашей страны!».
Боня отметила, что ее слова, конечно, касаются не всех, потому что есть и порядочные люди. «Но я могу сказать наверняка, я безумно рада, что моя дочь не будет расти в вашем обществе, где ненависть берет верх даже в такой ситуации, когда бы нужно направить свои силы и сделать что-то полезное» — добавила Виктория. Большинство фолловеров поддержали Боню, отметив, что нельзя писать подобные вещи про детей.
Спустя некоторое время знаменитость присоединилась к коллегам, опубликовав в своем микроблоге запись о трагедии в Кемерово.
«Я безумно рада, что моя дочь не будет расти в вашем обществе»: Боня ответила хейтерам из России
На днях в Кемерово случилась страшная трагедия: в ТЦ «Зимняя вишня» произошел сильный пожар, который, согласно официальным данным, унес жизни шестидесяти четырех человек. Многие отечественные знаменитости в своих Инстаграмах выразили соболезнования семьям погибших и призвали россиян участвовать в сборе средств, открытом российским Красным крестом.
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иногда люди от боли говорят ужасные вещи. Виктория просто далеко живет, немного в другом информационном потоке, не сразу поняла, какой тут у нас ужас произошел
правильно ответила. У каждого своя скорбь и необязательно вываливать её на всеобщее обозрение. Словно для галочки...
Не понимаю в чем вина Бони!
Кому хоть нужна эта Боня со своими розами и улочками Парижа?Зачем к ней заходят на страничку,чтобы проверить скорбит она или нет?
Кому хоть нужна эта Боня со своими розами и улочками Парижа?Зачем к ней заходят на страничку,чтобы проверить скорбит она или нет?
Вот кто виновен в трагедии Боня нашли крайнюю!
Согласна с Боней наше общество словно зверье!
иногда люди от боли говорят ужасные вещи. Виктория просто далеко живет, немного в другом информационном потоке, не сразу поняла, какой тут у нас ужас произошел
и это пишут женщины матери будущие
иногда люди от боли говорят ужасные вещи. Виктория просто далеко живет, немного в другом информационном потоке, не сразу поняла, какой тут у нас ужас произошел