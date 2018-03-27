Недавно 23-летняя Анастасия Тарасова поделилась на своей странице в Инстаграме новой фотографией. Поклонники отметили поразительное сходство модели с бывшей супругой Брэда Питта.

1 2 3 ... 12 Поклонники Анастасии Тарасовой считают, что на новом фото модель похожа на Анджелину Джоли

На днях Анастасия Тарасова выложила в сеть новую фотографию. В комментариях к публикации пользователи Сети не только обсудили красоту девушки, но и сравнили ее с Анджелиной Джоли в молодости.

«На Джоли очень похожа!! Красавица», «Счастья с мужем, очень красиво смотритесь, прямо как Брэд Питт с Анджелиной Джоли», — прокомментировали фотографию фанаты Тарасовой.

Однако некоторым такая аналогия не понравилась: «Как можно сравнивать Джоли с кем-нибудь?», «Анджелина — это не только красивое личико, это харизма».



Напомним, что Анастасия Тарасова стала известна общественности благодаря роману с экс-супругом Ольги Бузовой. Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились в январе 2018 года. Сейчас в Сети вовсю муссируются слухи о скором прибавлении в семье футболиста и модели. Сами супруги эти домыслы пока никак не комментируют.

