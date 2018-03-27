На днях Анастасия Тарасова выложила в сеть новую фотографию. В комментариях к публикации пользователи Сети не только обсудили красоту девушки, но и сравнили ее с Анджелиной Джоли в молодости.
Однако некоторым такая аналогия не понравилась: «Как можно сравнивать Джоли с кем-нибудь?», «Анджелина — это не только красивое личико, это харизма».
Напомним, что Анастасия Тарасова стала известна общественности благодаря роману с экс-супругом Ольги Бузовой. Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились в январе 2018 года. Сейчас в Сети вовсю муссируются слухи о скором прибавлении в семье футболиста и модели. Сами супруги эти домыслы пока никак не комментируют.
А в профиль не похожа)))) Плоскенькое личико лепешечкой
Без фотошопа и макияжа непохожа. У Джоли никогда не было кобыльей челюсти
Очень красивая девушка, она действительно похожа на Джоли, А вот у Бузовой красоты природной нет, все искусственное и показное и по моему правильно сделал Тарасов, что развелся.
Очень красивая девушка, она действительно похожа на Джоли, А вот у Бузовой красоты природной нет, все искусственное и показное и по моему правильно сделал Тарасов, что развелся.
Кто, интересно, пустил фишку про Джоли？Ну хоть какое-то левое тщеславие от поклоников, при уже открытом стебе мужа.
мне кажется, она некрасивой, не могу понять, что конкретно в ней не так. Может челюсть или скулы. Да и Бузову тоже красивой не считаю. И не завидую их внешности, ни одной , ни второй!
да, похожа, даже лучше