Новый выпуск передачи Елены Малышевой «Жить здорово!» был посвящен обсуждению такой непростой темы, как синдром Дауна. Телеведущая поведала о том, что нужно знать родителям «особенных» ребят. Чтобы доказать, что этот диагноз — совсем не приговор, Елена Васильевна пригласила в студию дочь Ирины Хакамады, 20-летнюю Марию Сиротинскую.
Мария — самостоятельная девушка. На съемки программы она приехала без сопровождения знаменитой матери. Во время беседы с телеведущей девушка держалась очень уверенно и открыто говорила с ней о своих планах на будущее. Сегодня дочь политика и ее четвертого супруга, финансового консультанта Владимира Сиротинского, посещает колледж и занимается керамикой. Кроме того, она изучает английский язык, но на достигнутом останавливаться не собирается.
Девушка также рассказала о своем бойфренде Владе Ситдикове, чемпионе мира по жиму штанги лежа среди юниоров. У молодого человека тоже синдром Дауна, но это не мешает ему добиваться успехов в спорте. Мария гордится избранником и надеется в скором времени создать с ним собственную семью.
Дочь Ирины Хакамады поведала и о том, что с юных лет знала о своем диагнозе. «Маму сразу предупредили, что я могу появиться на свет с синдромом Дауна. Но она все равно решилась на этот подвиг и родила меня», — рассказала Мария.
Напомним, что Ирина Муцуовна родила Марию в 1997 году. Долгое время политик и публицист не афишировала диагноз дочери. Когда девочка подросла, Хакамада начала усиленно социализировать ее и выводить в свет.