Мария Сиротинская, дочь политика Ирины Хакамады, появилась на свет с синдромом Дауна. Генетический недуг не мешает девушке вести насыщенную жизнь. 27 марта она появилась в студии программы «Жить здорово!» и поделилась своими планами на будущее.

1 2 3 ... 15 27 марта Мария Сиротинская, дочь Ирины Хакамады, стала гостьей программы Елены Малышевой «Жить здорово!»

Новый выпуск передачи Елены Малышевой «Жить здорово!» был посвящен обсуждению такой непростой темы, как синдром Дауна. Телеведущая поведала о том, что нужно знать родителям «особенных» ребят. Чтобы доказать, что этот диагноз — совсем не приговор, Елена Васильевна пригласила в студию дочь Ирины Хакамады, 20-летнюю Марию Сиротинскую.



Мария — самостоятельная девушка. На съемки программы она приехала без сопровождения знаменитой матери. Во время беседы с телеведущей девушка держалась очень уверенно и открыто говорила с ней о своих планах на будущее. Сегодня дочь политика и ее четвертого супруга, финансового консультанта Владимира Сиротинского, посещает колледж и занимается керамикой. Кроме того, она изучает английский язык, но на достигнутом останавливаться не собирается.

«Я хочу стать известной на всю страну, как моя мама», — заявила Мария в ходе передачи.

Девушка также рассказала о своем бойфренде Владе Ситдикове, чемпионе мира по жиму штанги лежа среди юниоров. У молодого человека тоже синдром Дауна, но это не мешает ему добиваться успехов в спорте. Мария гордится избранником и надеется в скором времени создать с ним собственную семью.



Дочь Ирины Хакамады поведала и о том, что с юных лет знала о своем диагнозе. «Маму сразу предупредили, что я могу появиться на свет с синдромом Дауна. Но она все равно решилась на этот подвиг и родила меня», — рассказала Мария.



Напомним, что Ирина Муцуовна родила Марию в 1997 году. Долгое время политик и публицист не афишировала диагноз дочери. Когда девочка подросла, Хакамада начала усиленно социализировать ее и выводить в свет.