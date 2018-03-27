66-летний Виктор Проскурин сегодня редко появляется на публике и практически не дает интервью журналистам. Однако на днях актер все же сделал исключение и стал гостем программы «Судьба человека». В новом выпуске передачи он поведал о своей пятой супруге Ирине Хонде, а также о страшном диагнозе и аварии, в результате которой чуть не погиб.

1 2 3 ... 15 Виктор Проскурин стал героем нового выпуска шоу «Судьба человека»

Виктор Проскурин полюбился массовому зрителю по ролям в таких картинах, как «Большая перемена», «Жестокий романс», «Выйти замуж за капитана» и многих других. Однако несколько лет назад известный актер резко перестал выходить в свет и сниматься в новых кинолентах. Фанаты судачили о том, что же побудило Виктора Алексеевича оставить любимое дело. Вскоре стало ясно, что у артиста возникли серьезные проблемы со здоровьем.



27 марта Проскурин появился в студии программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» и поведал о том, что несколько лет назад ему пришлось услышать страшный диагноз. Сегодня артисту уже лучше, и он предпочитает не вспоминать те времена, когда на фоне серьезного недуга у него развилась еще и анорексия. Как утверждает ведущий шоу, в какой-то момент знаменитый актер весил всего 42 килограмма.

В подробности лечения Проскурин не стал вдаваться, но сообщил, что смог довольно быстро восстановиться.

«Я сейчас не говорю, какой я бравый солдат. У меня была какая-то вялость, которая и сейчас иногда не проходит. <…> Я попал к удивительному человеку, врачу корейского происхождения, который за пять дней поставил меня на ноги», — поведал Виктор Алексеевич в интервью.



Актер также вспомнил об автомобильной аварии, в которую попал еще в девяностых. Проскурин получил серьезные травмы, и у него даже был разрыв печени. Благо, его лечащий врач отлично разбирался в этой теме и смог оказать всю необходимую помощь.



В ходе передачи Виктор Алексеевич рассказал и о своей личной жизни. Сейчас он женат в пятый раз. Избранницей актера является его же директор Ирина Хонда, которая младше супруга на 19 лет. К слову, ощутимая разница в возрасте нисколько не смущает мужа и жену.