31-летняя Кети Топурия призналась, что ее малышка постоянно требует к себе повышенного внимания. Когда певица отказалась взять Оливию на модный показ, девочка устроила скандал.

1 2 3 ... 13 Кети Топурия рассказала, что ее дочь обладает непростым характером

Солистка группы «А-Студио» уже несколько лет развивает собственный бренд одежды. Дочь начинающего дизайнера Оливия с молоком матери впитала любовь к нарядам.



Недавно звезда представила новую коллекцию на Неделе моды. Чтобы уделить больше времени работе, Кети решила не брать дочь с собой на показ. Оливии не понравилось такое решение звездной мамы.

«Вы не представляете, какой сегодня был скандал, когда я ей сказала, что поеду на показ и впервые не возьму ее с собой!» — рассказала Топурия в интервью Sobesednik.ru

Певица добавила, что ее дочь — маленькая модница, обладающая утонченным вкусом. Гардероб Оливии намного больше, чем у самой певицы. Несмотря на то, что малышке еще нет и 3-х лет, она всегда сама решает, что ей надеть. Кети признается, что иногда даже советуется с дочерью по поводу своих нарядов. «Я ей говорю: ''Мне эти туфли надевать или другие?''. И она указывает именно на ту обувь, которая нравится и мне!» — рассказала Топурия.



Напомним, что Кети Топурия родила Оливию 15 июня 2015 года. Отец девочки — экс-супруг певицы Лев Гейхман — принимает активное участие в ее жизни.