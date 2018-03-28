В 2017 году 42-летняя певица Мел Би со скандалом развелась со своим вторым мужем, кинопродюсером Стивеном Белафонте. На днях всплыли новые подробности совместной жизни знаменитостей, ужаснувшие их поклонников.

1 2 3 ... 13 Андреа Браун опубликовала доказательства того, что ее дочь стала жертвой домашнего насилия

В конце прошлого года года Мел Би официально развелась со Стивеном Белафонте. Этот разрыв, как и совместная жизнь с продюсером, нелегко дались певице. Сегодня Мел Би откровенно рассказывает в интервью, как терпела многочисленные измены мужа, принуждавшего ее к групповому сексу, и домашнее насилие. Сам Белафонте опровергает все обвинения бывшей супруги, однако не скрывает, что развод стал для него «лучшим подарком».



На днях всплыли новые скандальные подробности брака Мелани и Стивена. 26 марта Андреа Браун, мать Мел Би, опубликовала в своем Твиттере снимки письма, написанного, как она утверждает, 10-летней дочерью певицы Энджел. «Крик о помощи», — подписала фотографии Браун.



В письме Энджел рассказала о том, что она и ее сестры не раз становились свидетельницами того, как Белафонте поднимал руку на их мать. Девочка назвала жизнь с приемным отцом «ночным кошмаром» и выразила надежду, что больше никогда его не увидит: «Стивен меня пугает. В гневе он был ужасен. Я пыталась остановить их ссоры, но он говорил мне: ''Да заткнись уже'', и я, напуганная, замолкала. Я видела, как он бьет маму. Тогда я лежала в спальне и притворялась спящей».



Энджел — ребенок Мел Би от Эдди Мерфи, с которым она встречалась в 2006 году. В браке со Стивеном Белафонте у певицы родилась третья дочь Мэдисон. После развода супруги разделили опеку над общим ребенком. Старшую дочь Феникс Мел Би родила в браке с Джимми Галзаром.