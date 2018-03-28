34-летняя Хилария Болдуин совсем скоро станет мамой в четвертый раз. В недавнем интервью инструктор по йоге рассказала, что ее 59-летний супруг Алек Болдуин придерживается довольно консервативных взглядов на воспитание детей.

1 2 3 ... 15 Хилария Болдуин скоро станет мамой в четвертый раз

26-летняя разница в возрасте не помешала Хиларии и Алеку Болдуин трижды стать родителями. Супруги воспитывают дочь Кармен и сыновей Рафэаля и Леонардо. Совсем скоро Хилария подарит мужу третьего сына. Инструктор по йоге даже во время беременности продолжает активно заниматься спортом и регулярно публикует в своем Инстаграме короткие видео, на которых показывает различные асаны.



На днях многодетная мама дала интервью американскому порталу People. В беседе с журналистами миссис Болдуин рассказала о том, как они с мужем воспитывают детей. «Я такой увлекающийся человек, что даже от пеленания малышей получаю огромное удовольствие. При этом я искренне не понимаю Алека, которому это совсем не нравится!» — рассказала Хилария.



«Муж говорит так: ''Ты мама, ты и заботься о детях. А я потом просто приду и почитаю им книгу перед сном''. Он придерживается старой школы», — добавила супруга известного актера. Интересно, сможет ли Хилария и после рождения четвертого ребенка так же беззаботно рассуждать о таком распределении обязанностей между ней и супругом?