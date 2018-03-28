26-летняя разница в возрасте не помешала Хиларии и Алеку Болдуин трижды стать родителями. Супруги воспитывают дочь Кармен и сыновей Рафэаля и Леонардо. Совсем скоро Хилария подарит мужу третьего сына. Инструктор по йоге даже во время беременности продолжает активно заниматься спортом и регулярно публикует в своем Инстаграме короткие видео, на которых показывает различные асаны.
На днях многодетная мама дала интервью американскому порталу People. В беседе с журналистами миссис Болдуин рассказала о том, как они с мужем воспитывают детей. «Я такой увлекающийся человек, что даже от пеленания малышей получаю огромное удовольствие. При этом я искренне не понимаю Алека, которому это совсем не нравится!» — рассказала Хилария.
«Муж говорит так: ''Ты мама, ты и заботься о детях. А я потом просто приду и почитаю им книгу перед сном''. Он придерживается старой школы», — добавила супруга известного актера. Интересно, сможет ли Хилария и после рождения четвертого ребенка так же беззаботно рассуждать о таком распределении обязанностей между ней и супругом?
«Ты мама, ты и заботься о детях»: Хилария Болдуин рассказала об отношении мужа к родительству
26-летняя разница в возрасте не помешала Хиларии и Алеку Болдуин трижды стать родителями. Супруги воспитывают дочь Кармен и сыновей Рафэаля и Леонардо. Совсем скоро Хилария подарит мужу третьего сына. Инструктор по йоге даже во время беременности продолжает активно заниматься спортом и регулярно публикует в своем Инстаграме короткие видео, на которых показывает различные асаны.
Реклама
-
- Дружба (0)
- У кошки были схватки и перестали... что делать?? (0)
- Девушки дайте ответ (2)
- От каких женщин... (5)
- Чувствительность языка после пирсинга. (2)
- Бот для излечения депрессии (1)
- Сколько взять денег в Таиланд (2)
- Подруга не позвала на др (0)
- Ничего не могу себе позволить. Лежу и плачу. (10)
- Помогите. Месячные.Беременность. (2)
- Задержка месячных (0)
- Мужчина не тратится на подарки вообще (14)
- Невежество? Деревенщина? (11)
- Питание по группе крови! (0)
- Наружный эндометриоз (1)
- Карые или светлые глаза ? (11)
- Тибетский молочный гриб (0)
- Я до сих пор не понимаю как я не заметила что он меня любил (11)
- Печальненько (5)
- Как? (1)
- Игорь Кеблушек биография (16235)
- Александр Шепс. 14 битва экстрасенсов (4129)
- Как вы относитесь к А.Пугачевой? (787)
- 2 самых красивых женщины планеты! (476)
- Любите ли вы Высоцкого,как люблю его я? (457)
- А вы оставляете чаевые в кафе,если да,то сколько? (442)
- Кто по-вашему лучше выглядит Моника Белуччи или Пинк? (387)
- Вижу прошлое, будущее,настоящее и характер человека (382)
- Если завтра война... (352)
- Влюбилась в знаменитость (372)
- Я влюбилась в актёра из фильма Сумерки (324)
- Кто хотя бы раз влюблялся в звезду? (310)
- На каких звездных детях природа не отдохнула? (297)
- Давайте укажем все свой возраст, ув. форумчанки, так сказать статистику Вумана? (281)
- восхищаюсь Лерой Кудрявцевой - в 38 выглядит на 18 (262)
- Елена Малышева - как она вам? (273)
- Опять про Оливье!... (257)
- Что вы думаете о Елене Миро? (260)
- Свекровь настраивает мужа против меня (220)
- Можно ли мужчине всю жизнь прожить одному,не имея жены и детей? (221)
-
- Дмитрий Дибров: «Брать девушку надо прямо со школьной скамьи, пока она чистая» (0)
- Альбина Джанабаева призналась, что рада возможности больше не скрывать отношения с Меладзе (1)
- «Ты мама, ты и заботься о детях»: Хилария Болдуин рассказала об отношении мужа к родительству (0)
- Беременная вторым ребенком Крисси Тейген заявила, что не собирается приводить тело в порядок, пока не родит третьего (0)
- Огромные круги под глазами Амаль Клуни заставили интернет-пользователей волноваться о ее здоровье (3)
- Кети Топурия рассказала о сложном характере 2-летней дочери (0)
- Звезда «Жестокого романса» Виктор Проскурин рассказал, как победил онкологическое заболевание (6)
- «Особенная» дочь Ирины Хакамады рассказала о своей болезни: «Мама совершила подвиг, родив меня» (12)
- Фанаты считают, что Анастасия Тарасова очень похожа на Анджелину Джоли (24)
- «Я безумно рада, что моя дочь не будет расти в вашем обществе»: Боня ответила хейтерам из России (259)
- «Встать не могла, все болело»: Юлия Пересильд сорвала спектакль из-за резко ухудшившегося самочувствия (5)
- Лолита рассказала, куда пропала Ирина Понаровская (11)
- Жена Валерия Леонтьева умоляет его бросить сцену (39)
- Принц Гарри и Меган Маркл хотят усыновить детей из разных стран (43)
- Жена-невидимка: все о жизни экс-супруги Владимира Путина Людмилы (3)
- Рыдающую на камеру Яну Кошкину обвиняют в том, что она давит на жалость и манипулирует своим мужчиной (8)
- «Если Ксюша захочет, она сама расскажет»: Бородина о предполагаемой беременности Собчак (11)
- Одноклассник Веры Брежневой рассказал, как над ней издевались в школе и как она защищала себя в драках (58)
- Звезды прокомментировали трагедию в Кемерово (52)
- «Он артист стриптиза»: Наташа Королева встала на защиту мужа после скандала с эротическим видео (37)
- «Я безумно рада, что моя дочь не будет расти в вашем обществе»: Боня ответила хейтерам из России (259)
- Любовь Успенская оправдалась за дебош, из-за которого ее сняли с самолета (188)
- Великолепный век: как и чем живут звезды-долгожители (90)
- «Вы прекрасны!»: Микки Рурк позвал на свидание Яну Кошкину (85)
- «Наверное, упустила»: мать Алеси Кафельниковой признала свою вину в ее зависимости (61)
- Одноклассник Веры Брежневой рассказал, как над ней издевались в школе и как она защищала себя в драках (58)
- 24-летняя Камилла Байсарова развелась со вторым мужем (55)
- Звезды прокомментировали трагедию в Кемерово (52)
- Принц Гарри и Меган Маркл хотят усыновить детей из разных стран (43)
- Жена Валерия Леонтьева умоляет его бросить сцену (39)
- 30-летняя сводная сестра Илона Маска родила его 72-летнему отцу ребенка (37)
- «Он артист стриптиза»: Наташа Королева встала на защиту мужа после скандала с эротическим видео (37)
- Принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз специально выставляли принцессу Диану психически неуравновешенной особой (36)
- Когда мама — враг: звездные родительницы, которые портили жизнь своим детям (33)
- Фанаты считают, что Анастасия Тарасова очень похожа на Анджелину Джоли (24)
- Ингеборга Дапкунайте, Елена Летучая и Мария Погребняк в Инстаграме: самые интересные снимки недели (23)
- Ким Кардашьян и Канье Уэст с дочерью Норт, Амаль и Джордж Клуни и другие звезды на «Марше за нашу жизнь» (21)
- Яна Поплавская оправдалась за сына, который набил ее портрет на спине (17)
- Алексей Глызин рассказал о тяжелом детстве, побоях и обиде на отца, который не хотел с ним общаться (14)
- «Особенная» дочь Ирины Хакамады рассказала о своей болезни: «Мама совершила подвиг, родив меня» (12)