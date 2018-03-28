28 марта на 88-м году жизни умер известный актер и музыкант Олег Андреевич Анофриев. Артист скончался после продолжительной болезни.

Олег Анофриев закончил Школу-студию МХАТ в 1950-х годах и вскоре начал сниматься в кино. Артист не только сыграл в 60 фильмах, например, в «Сказке о потерянном времени» и «После дождичка в четверг» и подарил свой голос нескольким героям мультфильмов, но и сочинил более 50 песен. Один из самых востребованных актеров советского кинематографа также пробовал себя в роли писателя и телеведущего.



28 марта Александр Олешко сообщил в Инстаграме, что Олег Андреевич скончался после продолжительной болезни. Вскоре Сергей, зять знаменитого актера, подтвердил ТАССу печальное известие. Мужчина не стал сообщать, какой диагноз был у артиста. Однако несколько лет назад Анофриев рассказывал журналистам о серьезных проблемах с сердцем.



У Олега Андреевича осталась жена Наталья, с которой он прожил в браке более полувека. Супруги воспитали дочь Марию.



Woman.ru выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Анофриева.