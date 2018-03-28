Олег Анофриев закончил Школу-студию МХАТ в 1950-х годах и вскоре начал сниматься в кино. Артист не только сыграл в 60 фильмах, например, в «Сказке о потерянном времени» и «После дождичка в четверг» и подарил свой голос нескольким героям мультфильмов, но и сочинил более 50 песен. Один из самых востребованных актеров советского кинематографа также пробовал себя в роли писателя и телеведущего.
28 марта Александр Олешко сообщил в Инстаграме, что Олег Андреевич скончался после продолжительной болезни. Вскоре Сергей, зять знаменитого актера, подтвердил ТАССу печальное известие. Мужчина не стал сообщать, какой диагноз был у артиста. Однако несколько лет назад Анофриев рассказывал журналистам о серьезных проблемах с сердцем.
У Олега Андреевича осталась жена Наталья, с которой он прожил в браке более полувека. Супруги воспитали дочь Марию.
Woman.ru выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Анофриева.
Ушел из жизни народный артист России Олег Анофриев
Олег Анофриев закончил Школу-студию МХАТ в 1950-х годах и вскоре начал сниматься в кино. Артист не только сыграл в 60 фильмах, например, в «Сказке о потерянном времени» и «После дождичка в четверг» и подарил свой голос нескольким героям мультфильмов, но и сочинил более 50 песен. Один из самых востребованных актеров советского кинематографа также пробовал себя в роли писателя и телеведущего.
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Такой талант, жаль его очень((светлая память артисту...
Оказывается, он хотел сниматься в фильмах... и снимался поначалу. С таким-то голосом? Да он по нынешним временам всех на сцене бы переплюнул - с таким диапазоном.