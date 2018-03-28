Талант — врожденное качество, которое достается далеко не каждому человеку. Впрочем, некоторые творческие способности все же реально развитьсамостоятельно, как это сделали герои нашего материала. Не имея профессионального образования в сфере актерского искусства, они снялись в кино. Кто из отечественных селебов не побоялся возможного осуждения и засветился на большом экране, читайте на Woman.ru.

1 2 3 ... 34 Ксения Собчак, 36 лет

Медиадива Ксения Собчак давно привыкла к тому, что ее постоянно окружают камеры. Во времена бурной молодости самопровозглашенная Блондинка в шоколаде, получившая, между прочим, высшее образование в области политологии, была ведущей телестройки «Дом-2», «Последнего героя-6»и многих других шоу. Этим знаменитость, естественно, не ограничилась. В нулевых она записала песню «Потанцуй» в дуэте с рэпером Тимати, но быстро поняла, что музыка — не ее призвание. Тогда Собчак решила попробовать свои силы в кино…

Говорят, что усидеть сразу на двух стульях очень сложно, да что уж — практически невозможно. Однако многим мировым знаменитостям с легкостью это удается: они дают зажигательные концерты, пишут душераздирающие мемуары и… успевают сниматься в сериалах и фильмах. При этом зачастую профессионального образования у вечно занятых звезд нет.



Для западных знаменитостей это привычная история. Практический каждый музыкант или телеведущий хотя бы раз в жизни пробовал себя в кино и сериале. Основная масса, конечно же, довольствуется лишь небольшими эпизодическими ролями. Впрочем, есть и те, кому повезло больше.



Так, например, Мадонна никогда не теряла надежды реализоваться еще и как актриса. В 1997 году она даже удостоилась «Золотого глобуса» за роль в фильме «Эвита», но большинство киноработ певицы были раскритикованы в пух и прах.Лишь годы спустя артистка осознала, что музыкальная сцена ей ближе. Коллега Мадонны Бритни Спирс тоже пробовала себя в кино. Самой известной картиной с участием поп-дивы стал молодежный фильм «Перекрестки». Годы спустя Брит засветилась в сериалах «Уилл и Грейс» и «Как я встретил вашу маму» — на крупный метр она больше не замахивалась.

На самом деле список зарубежных звезд, у которых был опыт в кино, может быть бесконечным.

В свое время Гвен Стефани в хорошем смысле поразила кинокритиков, снявшись в ленте Мартина Скорсезе «Авиатор». Джастин Тимберлейк может похвастаться не только солидной коллекцией музыкальных альбомов, но и внушительной фильмографией. А фанаты Эминема до сих пор вспоминают драму «8 миля» с его участием.



Среди российских селебрити также немало тех, кто умудряется петь, танцевать, вести реалити, отстаивать права соотечественников и при этом еще и в фильмах сниматься. В этом материале мы вспоминаем тех знаменитостей, которые решили попробовать себя в необычном амплуа и снялись в кино.



Скажем сразу, суперпрофессионалов в этой подборке не будет. Мы специально не стали включать в эту статью Диму Билана, убедительно сыгравшего в исторической драме «Герой», и Полину Гагарину, которая была невероятно органична в комедии «Одной левой». Причина проста: у вышеупомянутых артистов имеется высшее актерское образование, и они давно знакомы со всей киношной кухней, пусть и не «варятся» в ней.