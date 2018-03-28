28 марта северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые после прихода к власти в 2011 году совершил заграничную поездку. Компанию ему составила красавица-жена Ли Соль Чжу, которая обычно редко появляется на публике. Как же складывается жизнь одной из самых загадочных первых леди мира? Об этом и пойдет речь в данном материале.

1 2 3 ... 13 Журналистов мировых СМИ давно интересуют подробности биографии супруги Ким Чен Ына

В конце марта лидер самой закрытой стране в мире Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Китай. Во время заграничного турне политика сопровождала его супруга Ли Соль Чжу. Это удивило многих журналистов, ведь первая леди КНДР почти не выходит в свет.



О второй половине Ким Чен Ына известно очень немного, да и факты в основном противоречивые. Пока одни твердят, что женщине всего 28 лет, другие уверяют, что ей уже исполнилось 33 года. Поскольку достоверной информации о прошлом Ли Соль Чжу нет, у некоторых даже возникли подозрения, что после замужества она сменила имя.



Как пишет издание The Daily Mail, Ким Чен Ын впервые представил публике Ли Соль Чжу во время одного из концертов в 2012 году. Практически сразу после этого стало известно о том, что влюбленные — не просто пара, а уже муж и жена.



Сотрудники южнокорейских СМИ уверены, что в юности первая леди КНДР была чирлидером, а также профессионально занималась вокалом. В одной из газет даже сообщалось о том, что Ким Чен Ын обратил внимание на симпатичную певицу во время ее выступления и тут же уговорил стать своей законной супругой.

Когда именно северокорейский лидер и его избранница поженились, до сих пор остается загадкой. Однако по версии журналистов из Южной Кореи, свадьба состоялась в 2009 году.

По неподтвержденным данным, Ли Соль Чжу родила мужу троих детей. Однако ни пол, ни точные имена ребят неизвестны.



Как сообщает агентство AFP, первая леди Северной Кореи выросла в интеллигентной и обеспеченной семьей. Мать Ли — доктор, а отец — преподаватель в университете. К слову, Ли Соль Чжу получила блестящее образование и уже в подростковом возрасте была законодательницей моды.



По словам тех немногих людей, которым все же удалось лично пообщаться с первой леди, она невероятно мила и приветлива.