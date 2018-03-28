В конце марта лидер самой закрытой стране в мире Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Китай. Во время заграничного турне политика сопровождала его супруга Ли Соль Чжу. Это удивило многих журналистов, ведь первая леди КНДР почти не выходит в свет.
О второй половине Ким Чен Ына известно очень немного, да и факты в основном противоречивые. Пока одни твердят, что женщине всего 28 лет, другие уверяют, что ей уже исполнилось 33 года. Поскольку достоверной информации о прошлом Ли Соль Чжу нет, у некоторых даже возникли подозрения, что после замужества она сменила имя.
Как пишет издание The Daily Mail, Ким Чен Ын впервые представил публике Ли Соль Чжу во время одного из концертов в 2012 году. Практически сразу после этого стало известно о том, что влюбленные — не просто пара, а уже муж и жена.
Сотрудники южнокорейских СМИ уверены, что в юности первая леди КНДР была чирлидером, а также профессионально занималась вокалом. В одной из газет даже сообщалось о том, что Ким Чен Ын обратил внимание на симпатичную певицу во время ее выступления и тут же уговорил стать своей законной супругой.
По неподтвержденным данным, Ли Соль Чжу родила мужу троих детей. Однако ни пол, ни точные имена ребят неизвестны.
Как сообщает агентство AFP, первая леди Северной Кореи выросла в интеллигентной и обеспеченной семьей. Мать Ли — доктор, а отец — преподаватель в университете. К слову, Ли Соль Чжу получила блестящее образование и уже в подростковом возрасте была законодательницей моды.
По словам тех немногих людей, которым все же удалось лично пообщаться с первой леди, она невероятно мила и приветлива.