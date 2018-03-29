«Бухту Доусона» можно назвать одним из главных сериалов девяностых. История жизни подростков из маленького городка Кейпсайд сразу полюбилась зрителям, как и актеры, исполнившие роли главных героев — Доусона, Джоуи, Пейси и Джен.
Джеймс Ван Дер Бик, Кэти Холмс, Джошуа Джексон и Мишель Уильямс (им на тот момент было от 17 до 20 лет) моментально обзавелись армией поклонников по всему миру. Впечатлительные телезрительницы особенно переживали за судьбу Джоуи (Кэти Холмс), тайно влюбленной в своего лучшего друга Доусона (Джеймс Ван Дер Бик), но не решавшейся сказать о своих чувствах.
Как оказалось, актеры не собирались с премьерного показа последней серии, а было это в далеком 2003-м. «За эти годы мы, конечно, порой пересекались, но все вместе — нет», — отметила в интервью Холмс.
И она, и Мишель Уильямс стали настоящими звездами. А вот актерская карьера Джошуа Джексона и Джеймса ван дер Бика не задалась: у обоих найдется не так много заметных картин.
На страницах Entertainment Weekly повзрослевшие герои позируют на фоне бухты, похожей на ту, где проходила их юность. Редакция издания, обрабатывая снимки, не пожалела фотошопа. Но, надеемся, это не испортит впечатление от увиденного всем поклонникам «Бухты Доусона».
«Бухте Доусона» 20 лет! Как сегодня выглядят актеры любимого сериала
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ой, я так любила этот сериал! в школе еще смотрела