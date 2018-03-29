Кортни Кардашьян девять лет прожила в гражданском браке со Скоттом Дисиком. Несмотря на тяжелое расставание, звезда реалити-шоу поддерживает общение с экс-возлюбленным ради сыновей Мейсона и Рейна и дочери Пенелопы. И хотя Кортни боится оставлять своих наследников со Скоттом из-за его разгульного образа жизни, она уверена, что детям нужен отец.
Бизнесмен же старается не забывать о своих отпрысках. Так, на днях Скотт захотел взять Мейсона и Пенелопу на отдых в Мексику, пока у них идут школьные каникулы, но эта идея не понравилась Кортни. Тем не менее бывший гражданский муж звезды реалити-шоу не стал к ней прислушиваться. Более того, Скотт Дисик отправился в поездку еще и вместе со своей девушкой, 19-летней Софией Ричи. Когда Кардашьян узнала об этом, то пришла в негодование и настоящий ужас. Знаменитость посчитала, что экс-возлюбленный поступил безответственно и неприемлемо, ведь его новая избранница — еще совсем молодая особа.
К слову, Кортни не только не одобряет выбор Скотта, но и переживает, что когда он расстанется с Софией, это негативно отразится на детях. Впрочем, как считают интернет-пользователи, сама Ричи делает все возможное, чтобы позлить Кардашьян.
Кортни Кардашьян пришла в ярость, узнав, что Скотт Дисик забрал их детей и увез на отдых вместе с новой возлюбленной
Кортни Кардашьян девять лет прожила в гражданском браке со Скоттом Дисиком. Несмотря на тяжелое расставание, звезда реалити-шоу поддерживает общение с экс-возлюбленным ради сыновей Мейсона и Рейна и дочери Пенелопы. И хотя Кортни боится оставлять своих наследников со Скоттом из-за его разгульного образа жизни, она уверена, что детям нужен отец.
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