Хоромы, которые построили для детей Филиппа Киркорова в передаче Первого канала «Идеальный ремонт», все еще обсуждают в Сети. Скандальную историю прокомментировал архитектор, который работал над проектом.

1 2 3 ... 13 Общественность была возмущена роскошным ремонтом, который Первый канал сделал в доме Филиппа Киркорова

Некоторое время назад в загородном доме 50-летнего Филиппа Киркорова прошли съемки телепередачи Первого канала «Идеальный ремонт». Дизайнеры оборудовали целый городок для детей поп-короля: 6-летней Аллы-Виктории и 5-летнего Мартина.



После эфира зрители начали агрессивно высказываться в адрес певца и руководителей Первого канала, так как посчитали, что лучше бы «Идеальный ремонт» помогал тем, у кого нет средств, а не обеспеченному Киркорову. Архитектор Андрей Карпов, работавший над проектом, рассказал, что на самом деле Первый канал ничего не оплачивал.

«Все расходы легли на плечи Филиппа», — сообщил он сайту «Комсомольская правда».

По словам архитектора, мужа актрисы Екатерины Волковой, идея поработать в доме Филиппа Киркорова возникла во время съемок певца в телесериале «Воронины». Киркоров обратился к Карпову с просьбой помочь разработать проект для пустующего помещения в его особняке. Поп-король хотел, чтобы Алла-Виктория и Мартин могли проводить время с пользой в домашних условиях.



Андрей Карпов согласился взяться за обустройство игровой комнаты и привлек к работе команду «Идеального ремонта», а так же других специалистов, которые помогли с некоторыми материалами. Сумму, которую поп-король потратил на отделку детской зоны, архитектор озвучивать не стал.