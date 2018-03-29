Недавно 28-летняя Натали Неведрова поделилась в соцсетях подробностями перенесенной операции на нос и показала ее результат. 7 лет назад девушка уже делала ринопластику, но неудачно. Экс-ведущая «Орла и решки» испытывала трудности с дыханием и проблемы эстетического характера.
Повторная операция была проведена для того, чтобы исправить последствия первой. По словам телеведущей, хирургическое вмешательство длилось 5 часов. «Для каркаса нового носа использовали мое собственное ребро. Да, мне вырезали ребро, покрошили его и вставили в нос», — поделилась подробностями Натали.
Натали Неведрова также призналась, что все 7 лет ходила на консультации к разным хирургам, но не была зациклена на своей проблеме. Однако лицо — это ее работа, поэтому операцию сделать пришлось.
она милаха, очень позитивная)
Такое глупое выражение "лицо - моя работа". Миллионы звезд работали в шоубизе до эпохи пластики с самыми разными лицами. Половина из них отнюдь не красавцы. Всем наплевать как вы выглядите. Важно соответствовать контексту, который вы несете с экрана.
Взрослая тётка,а сюсюкает и разговаривает как маленькая девочка, как вижу ее, сразу переключаю на другой канал.