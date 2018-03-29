Экс-ведущая телепередачи «Орел и решка» Натали Неведрова сделала повторную ринопластику. Последствия первой операции на протяжении семи лет доставляли ей дискомфорт.

Недавно 28-летняя Натали Неведрова поделилась в соцсетях подробностями перенесенной операции на нос и показала ее результат. 7 лет назад девушка уже делала ринопластику, но неудачно. Экс-ведущая «Орла и решки» испытывала трудности с дыханием и проблемы эстетического характера.

«Внутри он (нос, — прим. Woman.ru) выглядел гораздо хуже, чем снаружи. А снаружи без специального геля, которым я спасалась, он был крючком», — написала Неведрова в своем микроблоге.

Повторная операция была проведена для того, чтобы исправить последствия первой. По словам телеведущей, хирургическое вмешательство длилось 5 часов. «Для каркаса нового носа использовали мое собственное ребро. Да, мне вырезали ребро, покрошили его и вставили в нос», — поделилась подробностями Натали.



Натали Неведрова также призналась, что все 7 лет ходила на консультации к разным хирургам, но не была зациклена на своей проблеме. Однако лицо — это ее работа, поэтому операцию сделать пришлось.