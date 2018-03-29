С каждым днем Ольга Бузова становится все популярнее, и это неудивительно, ведь она постоянно пробует что-то новое. Телеведущая, певица, модель, писательница и дизайнер решила не останавливаться на достигнутом и решила… открыть свой собственный телеканал. Он получил название «БузоваTV» и займет частоты ТНТ4. В его сетку войдет весь существующий контент с участием Ольги: шоу, клипы, эксклюзивные премьеры и другие проекты.
По словам Гавриила Гордеева, директора нового телеканала, певицу любят по всей стране, так что решение сделать такой проект было логичным. «Мы не отказываемся от своей текущей концепции и продолжим показывать «золотой контент» ТНТ. Просто стало понятно, что самый золотой контент ТНТ — это Ольга Бузова», — рассказал мужчина.
Событие прокомментировала и сама Ольга: «Приятно, что твоего творчества хватает на целый телеканал. Теперь за моей жизнью будут следить не только 12,5 миллионов подписчиков в Инстаграме, а 90 миллионов телезрителей по всей стране. У меня нет слов в голове!».
Меж тем скоро «Ольга Бузова» станет успешным брендом не только на словах, но и на бумаге. Звезда подала заявку на регистрацию своего имени как товарного знака.
Молодец! Наработала бабла и популярности уже на всю оставшуюся жизнь! Как же ей фартануло! Круто! Собаки лают а караван идет дальше...
Поздравляю , Оля. Успехов тебе.
У этой страны будущего нет с такими "героями".
У этой страны будущего нет с такими "героями".