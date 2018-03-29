Недавно 51-летняя Синтия Никсон объявила о начале своей политической карьеры. Многие знаменитости высказались о том, что думают о решении актрисы. 58-летняя Сара Джессика Паркер некоторое время хранила молчание, но на днях неоднозначно прокомментировала поступок коллеги.

1 2 3 ... 15 Сара Джессика Паркер впервые прокомментировала решение Синтии Никсон баллотироваться на пост губернатора Нью-Йорка

В последнее время общественность бурно обсуждала срыв съемок третьего полнометражного фильма «Секс в большом городе» и непростые отношения между Сарой Джессикой Паркер и Ким Кэтролл. Актрисы то и дело дают новые поводы для пересудов, не желая зарыть топор войны. Поклонникам приходилось радоваться тому, что знаменитости хотя бы не ругаются с другими своими коллегами по сериалу.



Однако, похоже, что на самом деле Сара Джессика Паркер не дружит и с Синтией Никсон. Недавно артистка сообщила, что собирается баллотироваться на пост губернатора штата Нью-Йорк. Ким Кэтролл и Кристин Дэвис тут же поспешили выразить свое уважение и поддержку Синтии Никсон. А на днях высказалась и Сара Джессика. Актриса поведала изданию Page Six, что «с нетерпением ждет возможности поговорить с Синтией о ее решении».



Интернет-пользователи были удивлены такой сухой и неоднозначной реакции знаменитости на важное для ее подруги событие в жизни. Ведь даже Ким сказала Синтии более теплые слова, хотя Кэтролл не раз заявляла, что не дружит с бывшими коллегами. Некоторые западные СМИ предположили, что так Паркер дала понять, что Никсон ждет провал.