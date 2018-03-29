

Помните, как все смеялись над Ким Кардашьян, которая призналась, что поддерживает грудь с помощью малярного скотча ? Как выяснилось, любовь к клейкой ленте питают и более взрослые и серьезные знаменитости.

1 2 3 ... 13 Джейн Сеймур — мама четверых детей и бабушка четверых внуков

Голливудской звезде Джейн Сеймур 67 лет и она выглядит просто великолепно. В отличие от большинства коллег по цеху, актриса не признает уколов ботокса. Как оказалось, прекрасный внешний вид она поддерживает весьма необычным способом.



Во время интервью на одном из британских телеканалов Сеймур рассказала, что для кожи шеи (которая, как мы знаем, первой выдает истинный возраст своей обладательницы) использует особый крем, разработанный специально для нее. А для большего эффекта клеит поверх прозрачный скотч. В таком виде актриса, конечно же, не появляется на публике, но регулярно проделывает подобные процедуры дома.



Кроме этого, Джейн Сеймур посоветовала всем женщинам в возрасте носить парики. В них, по мнению девушки Бонда образца 1973 года, любая будет выглядеть моложе своих лет.



Если с париком все понятно, то стоит ли брать на вооружение прием с клейкой лентой? Делитесь своим мнением в комментариях.



