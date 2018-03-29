- Только представьте: почетное третье место на «Фабрике звезд-4» мог занять не Стас Пьеха, а… Наполеон. И речь идет не о знаменитом, ныне покойном французе. Мало кому известно, что целых две недели после рождения родные Пьехи называли мальчика Наполеоном. Дело в том, что отец артиста — литовец по происхождению, и мужчины в их роду носили необычное для большинства обывателей имя. Однако тогда вмешалась знаменитая бабушка будущего певца. Эдита Пьеха настояла на том, чтобы внука назвали Станиславом
Популярность — нелегкое бремя, ведь личная жизнь знаменитостей всегда находится на виду. Возможно, звезды и рады бы скрыть некоторые факты своей биографии, но получается у них далеко не всегда.
Любопытные фанаты и неугомонные журналисты ежедневно открывают новые подробности частной жизни знаменитостей.
А есть другая категория фактов — они известны, но по разным причинам остались незамеченными широким кругом лиц. Именно о них мы и хотим вам рассказать. Не так давно мы делились с вами интересной информацией о зарубежных знаменитостях, а теперь пришел черед российских звезд.
Я тоже никогда не была в ресторанах фаст-фуда и никогда не ела бургеры и прочий пищевой мусор. Тоже мне достижение) Половина этих звездунов - знатные фантазеры. Все эти фобии, 7-кратные предложения руки и сердца и т.д. - лишь способ привлечь к своей персоне внимание.
Я тоже никогда была в Макдоналдсе и Кфс, и прочее))). Причем я из принципа туда никогда не пойду.
А мне делали предложение 128 раз и я отказывала... Фантазёрка - Регинка!
Ну, Регинка, посчитала все предложения. Такие, когда после пьяной вечеринкт мужчина хочет продолжения и лопочет про семью, детей...Такик если считать...то точно 128 будет)
В маке была раз, в кфс тоже - чай пила). Тоже не любитель именно этакого фастфуда. Люблю пиццу, суши и вредности тоже. Но не бургеры и курицу...
Я тоже никогда не была в ресторанах фаст-фуда и никогда не ела бургеры и прочий пищевой мусор. Тоже мне достижение) Половина этих звездунов - знатные фантазеры. Все эти фобии, 7-кратные предложения руки и сердца и т.д. - лишь способ привлечь к своей персоне внимание.
В маке была раз, в кфс тоже - чай пила). Тоже не любитель именно этакого фастфуда. Люблю пиццу, суши и вредности тоже. Но не бургеры и курицу...
А я люблю МакДоналдс! Вот обожаю!!!! И они все жрут тоже фиг знает что! Работала с одной известной дамой, она давала интервью в журнал, говорила, что съедает "пучок сельдерея" , не ест мясо, пьет воду литрами и каждый день спорт (кроссфит и танцы), а после этого интервью, мы с ней пошли в.... бургерную. Она говорит, мол, смеешься? Я не протяну на сельдерее и воде, просто люди будут осуждать....
Обожаю МакДоналдс! Если б могла, три раза в день бы бургеры ела((