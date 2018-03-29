Личная жизнь знаменитостей часто становится достоянием общественности. Кажется, поклонники без труда могут пересказать биографию своего кумира. Однако о некоторых моментах из жизни селебов не знают даже преданные фанаты. Именно такие факты Woman.ru собрал для вас в этом материале.

1 2 3 ... 21 Только представьте: почетное третье место на «Фабрике звезд-4» мог занять не Стас Пьеха, а… Наполеон. И речь идет не о знаменитом, ныне покойном французе. Мало кому известно, что целых две недели после рождения родные Пьехи называли мальчика Наполеоном. Дело в том, что отец артиста — литовец по происхождению, и мужчины в их роду носили необычное для большинства обывателей имя. Однако тогда вмешалась знаменитая бабушка будущего певца. Эдита Пьеха настояла на том, чтобы внука назвали Станиславом

Популярность — нелегкое бремя, ведь личная жизнь знаменитостей всегда находится на виду. Возможно, звезды и рады бы скрыть некоторые факты своей биографии, но получается у них далеко не всегда.

Многие тайны селебов рано или поздно становятся достоянием общественности.

Любопытные фанаты и неугомонные журналисты ежедневно открывают новые подробности частной жизни знаменитостей.



А есть другая категория фактов — они известны, но по разным причинам остались незамеченными широким кругом лиц. Именно о них мы и хотим вам рассказать. Не так давно мы делились с вами интересной информацией о зарубежных знаменитостях, а теперь пришел черед российских звезд.