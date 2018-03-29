Сергей Семенов, которого осудили за изнасилование Дианы Шурыгиной, был досрочно освобожден два месяца назад. На днях стало известно, чем сейчас занимается молодой человек.

1 2 3 ... 14 Два месяца назад Сергей Семенов досрочно вышел на свободу

10 января 2018 года Сергей Семенов досрочно вышел на свободу: в тюрьме молодой человек провел больше года. Общественность ожидала, что парень захочет, как и Диана Шурыгина, после случившегося начать карьеру в шоу-бизнесе. Тем не менее Сергей выбрал другой путь. О своей жизни он рассказал в интервью проекту «The Люди».



Следующие полтора года он должен, не снимая, носить специальный браслет, с помощью которого отслеживаются его передвижения. Парень восстановился в университете, в котором учился до происшествия, а еще перебрался в Тольятти, где живет его сестра. По словам Семенова, он был не в восторге от перспективы провести еще полтора года в родном поселке Новочеремшанск, поэтому и попросил у контролирующих органов разрешения на переезд.



В Тольятти Сергей уже нашел новых друзей.

Он признался, что большинство людей относятся с пониманием к его ситуации и даже поддерживают.

Однако нашлись и те, кто предлагал Семенову щедрое вознаграждение, если он расскажет подробности истории с Шурыгиной. Парень не гонится за популярностью, так что эти предложения отверг.



Финансово молодому человеку помог общественный деятель Павел Пятницкий, объявивший сбор средств для того, чтобы Сергей смог погасить иск семьи Шурыгиных. Семенов много занимается спортом, а еще участвует в благотворительных акциях, направленных на помощь бездомным животным.