Вечером 28 марта 66-летняя Людмила Нарусова стала гостьей передачи «A-Team» на радиостанции «Эхо Москвы». Член Совета Федерации обсудила с ведущими программы политическую ситуацию в стране, а также страшную трагедию в торговом центре в Кемерово. Естественно, интервью не обошлось без вопросов об единственной дочери Людмилы Борисовны, 36-летней Ксении Собчак.
Нарусова объяснила, почему в свое время Собчак решила перебраться из родного Санкт-Петербурга в Москву. По словам политика, на переезд ее дочь решилась лишь потому, что ей нужно было самостоятельно обеспечивать себя. «Собчак не оставил ни приватизированного заводика, ни газовой трубы, ни нефти. И мы остались вдвоем. Она понимала, что ей надо зарабатывать деньги», — сообщила Людмила Борисовна.
Сенатор также добавила, что в свое время могла бы похлопотать о хорошем месте работы для дочери, окончившей МГИМО с красным дипломом. Однако Ксения отказалась от этого и решила всего добиваться сама — так она оказалась на телевидении. Поначалу Собчак не рассказывала матери о том, чем планирует заниматься.
Нарусова не скрывает, что была не в восторге от того, чем занималась ее наследница. «Мне не вполне нравилось то, что она делает. Я говорю про программы «Блондинка в шоколаде» и «Дом-2». Но я понимала, что я не могу ее обеспечить так, как обеспечивает ее эта работа. Эта работа — это, скорее, роль или функция. Если бы она начала свою карьеру с роли Надежды Константиновны Крупской, которая едет за женихом в Шушинское, у нее, наверное, судьба бы сложилась иначе. И не было бы этого шпыняния», — объяснила женщина.
Сегодня Людмила Нарусова гордится успехами дочери. По словам государственного деятеля, она всегда знала, что Ксения рано или поздно начнет заниматься политикой и сможет влиять на ситуацию в стране.
Бедная :(
какой бред, яблочко от яблони ...они обе не умные)))
Бедные девочки... Так и проституцию можно оправдать
Ноу коментс для этой семейки. Девочки, байкотируем.
Бедные девочки... Так и проституцию можно оправдать
Проституцию надо узаконить. Пусть налоги платят. Все равно это явление всегда было, есть и будет. Уж лучше в рамках закона. Это как с легкими наркотиками и алкоголем. Лучше в рамках закона.
молодец!!!!