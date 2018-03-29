Людмила Нарусова почти во всем поддерживает свою дочь Ксению Собчак. Впрочем, некоторые факты из прошлого медиадивы смущают его мать. В новом интервью политик объяснила, чего именно стыдится и почему ее наследнице пришлось начинать свой карьерный путь на телевидении.

1 2 3 ... 15 Людмила Нарусова рассказала, почему Ксения Собчак начинала свою карьеру на телевидении

Вечером 28 марта 66-летняя Людмила Нарусова стала гостьей передачи «A-Team» на радиостанции «Эхо Москвы». Член Совета Федерации обсудила с ведущими программы политическую ситуацию в стране, а также страшную трагедию в торговом центре в Кемерово. Естественно, интервью не обошлось без вопросов об единственной дочери Людмилы Борисовны, 36-летней Ксении Собчак.



Нарусова объяснила, почему в свое время Собчак решила перебраться из родного Санкт-Петербурга в Москву. По словам политика, на переезд ее дочь решилась лишь потому, что ей нужно было самостоятельно обеспечивать себя. «Собчак не оставил ни приватизированного заводика, ни газовой трубы, ни нефти. И мы остались вдвоем. Она понимала, что ей надо зарабатывать деньги», — сообщила Людмила Борисовна.



Сенатор также добавила, что в свое время могла бы похлопотать о хорошем месте работы для дочери, окончившей МГИМО с красным дипломом. Однако Ксения отказалась от этого и решила всего добиваться сама — так она оказалась на телевидении. Поначалу Собчак не рассказывала матери о том, чем планирует заниматься.

«Она прошла кастинги и стала работать. Не ее вина, что в шоу-бизнесе зарплаты больше, чем у шахтеров», — поделилась своим мнением политик.

Нарусова не скрывает, что была не в восторге от того, чем занималась ее наследница. «Мне не вполне нравилось то, что она делает. Я говорю про программы «Блондинка в шоколаде» и «Дом-2». Но я понимала, что я не могу ее обеспечить так, как обеспечивает ее эта работа. Эта работа — это, скорее, роль или функция. Если бы она начала свою карьеру с роли Надежды Константиновны Крупской, которая едет за женихом в Шушинское, у нее, наверное, судьба бы сложилась иначе. И не было бы этого шпыняния», — объяснила женщина.



Сегодня Людмила Нарусова гордится успехами дочери. По словам государственного деятеля, она всегда знала, что Ксения рано или поздно начнет заниматься политикой и сможет влиять на ситуацию в стране.