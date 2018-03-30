Совсем скоро 18-летняя Евгения Медведева предстанет перед публикой в новом амплуа — она попробует себя в роли телеведущей. Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр будет вести шоу «Ледниковый период. Дети».

Фигуристка Евгения Медведева не перестает удивлять фанатов. 29 марта стало известно о том, что юной спортсменке предложили вести программу «Ледниковый период. Дети». Премьера шоу намечена уже на 1 апреля.



На официальном сайте Первого канала сообщается, что соведущим Евгении станет олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Сами спортсмены пока никак не высказались на эту тему.



Впрочем, многочисленные поклонники Медведевой уже вовсю поздравляют ее в комментариях к самому свежему посту в Инстаграме. «Женя, это потрясающая новость про шоу на Первом! Думаю, будет очень интересно, удачи!» — написали фолловеры. Но некоторые фанаты все же опасаются, что девушка может оставить профессиональный спорт, раз теперь ее приглашают на телевидение.



К слову, тренерами на новом проекте, в котором примут участие дети и подростки, выступят прославленные фигуристы — Татьяна Навка, Роман Костомаров, Максим Траньков и Илья Авербух. Возглавлять жюри будет Татьяна Тарасова.

