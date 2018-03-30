В конце 2016 года Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым. Телеведущая тяжело переживала разрыв и признавалась, что еще нескоро сможет довериться другому мужчине. Тем не менее сейчас Бузова открыта для новых отношений.
Недавно певица и сама рассказала фанатам, что готова ответить взаимностью своему щедрому поклоннику по имени Михаил. Однако, похоже, Бузова решила, что бизнесмен ей не подходит. А позже знаменитость и вовсе сетовала на то, что разочаровалась во всех своих ухажерах.
Несмотря на то, что знаменитость все еще одинока, она отметила, что не утратила веры в любовь. Фанаты надеются, что в ближайшее время Ольга порадует их новостью о том, что ее сердце наконец несвободно.
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Угу, поверили. Якобы Бузова не спит ни с кем, кроме законных мужейТакая вот целомудренная разведёночка, прям хоть житие пиши.
Третьяков, хоть ты забери ее уже. Женщина на стенки лезет ...
Ирония судьбы..она так эксплуатирует свой сексуальный имидж,и при этом живет без секса. .я верю что так и есть Ольга девушка серьезная и верная,все же Козерог.Плюс ответственная и трудолюбивая-это тоже Козерог.. А весь ее имидж суперсекси-просто маркетинг.Секс хорошо продается,вот и все. Но для семьи и серьезных отношений это не плюс конечно..Еще и богатая очень..мужчины ее побаиваются наверняка.Боятся не оправдать ожиданий и не соответствовать.
лучше бы она свою личную жизнь устраивала, скоро уже 35 лет будет, а там категория нелеквид светит
А как же Батруха? Пусть он ей поможет! По-дружески!
Ирония судьбы..она так эксплуатирует свой сексуальный имидж,и при этом живет без секса. .я верю что так и есть Ольга девушка серьезная и верная,все же Козерог.Плюс ответственная и трудолюбивая-это тоже Козерог.. А весь ее имидж суперсекси-просто маркетинг.Секс хорошо продается,вот и все. Но для семьи и серьезных отношений это не плюс конечно..Еще и богатая очень..мужчины ее побаиваются наверняка.Боятся не оправдать ожиданий и не соответствовать.
Если секса нет два года, а развелась с мужем в конце 2016, то у нее секса не стало ещё за почти год до развода?
A я верю, тоже нет секса после развода долгое время. Желающих много, но все не то, по мелочам размениваться не хочется. Так и у неё, не спать же ей со всяким недостойным шлаком.
Это что за лицо на фото 1? Попроще, попроще, а то понятно почему секса нет. Это кто же ее так уделал - щеки втянул, подбородок терминатора вытянул. А букеты-клумбы от кого, все только от неизвестных поклонников, боятся подойти , наверное.