В последнее время 32-летняя Ольга Бузова часто говорит с поклонниками и журналистами о своих чувствах и переживаниях. На днях певица дала очередное откровенное интервью, в котором затронула весьма деликатную тему.

1 2 3 ... 15 Ольга Бузова дала откровенное интервью о своей личной жизни

В конце 2016 года Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым. Телеведущая тяжело переживала разрыв и признавалась, что еще нескоро сможет довериться другому мужчине. Тем не менее сейчас Бузова открыта для новых отношений.



Недавно певица и сама рассказала фанатам, что готова ответить взаимностью своему щедрому поклоннику по имени Михаил. Однако, похоже, Бузова решила, что бизнесмен ей не подходит. А позже знаменитость и вовсе сетовала на то, что разочаровалась во всех своих ухажерах.





«Секса у меня нет уже два года», — пожаловалась Бузова изданию Playboy.

Несмотря на то, что знаменитость все еще одинока, она отметила, что не утратила веры в любовь. Фанаты надеются, что в ближайшее время Ольга порадует их новостью о том, что ее сердце наконец несвободно.