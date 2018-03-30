Вот уже больше полугода 32-летний Дмитрий Борисов ведет программу «Пусть говорят». Однако на днях Дмитрий вместе с другими сотрудниками передачи попал в неловкую ситуацию, за которую он тут же поспешил извиниться.

1 2 3 ... 15 Дмитрий Борисов извинился за ошибку в программе «Пусть говорят»

В августе прошлого года Дмитрий Борисов стал ведущим программы «Пусть говорят», заменив Андрея Малахова. Сначала зрители были недовольны выбором продюсеров. Некоторые пользователи Сети полагали, что Борисов не справится со своими обязанностями. Первые выпуски с Дмитрием вызывали нешуточные споры в Рунете. Тем не менее телеведущий был готов к трудностям и, казалось, смог завоевать доверие фанатов передачи.



Однако на днях вокруг «Пусть говорят» разгорелся скандал. Один из последних выпусков шоу был посвящен трагедии в Кемерово. Во время эфира гости программы вспомнили и страшный пожар в ночном баре «Хромая лошадь» в Перми.



В студию пришла Лариса Титова, мама одной из погибшей в клубе, а на экране показали фотографию якобы ее дочери Ирины Устиновой. Однако оказалось, что на снимке изображена совершенно другая девушка — Юлия Титова, которой тоже нет в живых. О том, что кадры были перепутаны, сообщила Наталья Тименкова, близкая подруга родительницы Юлии, Лилии Титовой.

«Не могу молчать. Совершенно дикая ситуация произошла», — написала женщина на своей странице в Фейсбуке.

Наталья отметила, что ее приятельница очень переживала из-за случившегося. Тименкова добавила, что Борисов узнал о том, что произошла ошибка со снимками из-за одинаковой фамилии, и попросил телефон Лилии Титовой, чтобы принести ей свои извинения. Дмитрий отметил, что у сотрудников шоу не было злого умысла, и заявил, что виновные в этой ситуации понесут наказание.