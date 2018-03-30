В августе прошлого года Дмитрий Борисов стал ведущим программы «Пусть говорят», заменив Андрея Малахова. Сначала зрители были недовольны выбором продюсеров. Некоторые пользователи Сети полагали, что Борисов не справится со своими обязанностями. Первые выпуски с Дмитрием вызывали нешуточные споры в Рунете. Тем не менее телеведущий был готов к трудностям и, казалось, смог завоевать доверие фанатов передачи.
Однако на днях вокруг «Пусть говорят» разгорелся скандал. Один из последних выпусков шоу был посвящен трагедии в Кемерово. Во время эфира гости программы вспомнили и страшный пожар в ночном баре «Хромая лошадь» в Перми.
В студию пришла Лариса Титова, мама одной из погибшей в клубе, а на экране показали фотографию якобы ее дочери Ирины Устиновой. Однако оказалось, что на снимке изображена совершенно другая девушка — Юлия Титова, которой тоже нет в живых. О том, что кадры были перепутаны, сообщила Наталья Тименкова, близкая подруга родительницы Юлии, Лилии Титовой.
Наталья отметила, что ее приятельница очень переживала из-за случившегося. Тименкова добавила, что Борисов узнал о том, что произошла ошибка со снимками из-за одинаковой фамилии, и попросил телефон Лилии Титовой, чтобы принести ей свои извинения. Дмитрий отметил, что у сотрудников шоу не было злого умысла, и заявил, что виновные в этой ситуации понесут наказание.
Что-то тут не так - узнали, что не тот человек на фото, не от матери, которая сидела тут же в студии, а другая почему-то не отлипает от телевизора и ищет повода попереживать и лишний раз заявить о себе. Не иначе как готовится продолжение, тема-то горячая, какой бы грустный каламбур ни был.
А мне он как ведущий не нравится. Холодный он какой то. Малахов очень проникался любой темой, а этот какой то отстраненный. Видно, что это просто его работа, не более того.
А мне он как ведущий не нравится. Холодный он какой то. Малахов очень проникался любой темой, а этот какой то отстраненный. Видно, что это просто его работа, не более того.
Зрители программы ранее были не довольны выбором нового ведущего. Интересно, а кто сейчас стал доволен данным выбором? Дмитрий совершенно без интереса участвует в диалогах с героями программы. В особенности меня удивило его выражение лица, когда он беседовал с дочерью Евгения Кафельникова. Борисов даже не пытался спрятать сарказм со своего лица. Девочка настолько открыта была к диалогу, но Борисову было буд-то не интересно , что она ему рассказывала. Он не создан для ведения ток-шоу!!!!! Борисов робот!!!!!!!!!!!! Это очень печально, что он губит подобное шоу своим наличием !!!!!!