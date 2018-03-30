Интернет-пользователи давно подозревали, что Дональд Трамп положил глаз на директора по связям с общественностью Белого дома Хоуп Хикс. Зная любовь мистера Трампа к представительницам прекрасного пола, рискнем предположить, что это действительно так — тем более что уж слишком много времени президент уделял своей молодой и красивой сотруднице.
На днях пользователи Сети убедились в том, что Дональд действительно симпатизирует Хоуп. Не так давно мисс Хикс решила, что пришло время покинуть стены Белого дома и начать работать над другими проектами. Попрощаться с девушкой глава Америки решил перед объективами фотокамер, причем сделал это очень тепло. Сперва президент пожал Хоуп руку и поцеловал в щеку, а затем потянулся для второго поцелуя. Экс-директор по связям с общественностью не ожидала от бывшего босса такого жеста и отвернулась, оставив его ни с чем.
Снимки этого неловкого момента тут же попали в Сеть, вызвав бурную реакцию интернет-пользователей. Большинство посмеялись над главой США, заметив, впрочем, что начальник не должен так целовать свою сотрудницу, пусть и бывшую. Другие же увидели, что Хоуп вытерла о пиджак ладонь после рукопожатия с Дональдом.
В Сети высмеяли Дональда Трампа за неудачную попытку дважды поцеловать Хоуп Хикс
Интернет-пользователи давно подозревали, что Дональд Трамп положил глаз на директора по связям с общественностью Белого дома Хоуп Хикс. Зная любовь мистера Трампа к представительницам прекрасного пола, рискнем предположить, что это действительно так — тем более что уж слишком много времени президент уделял своей молодой и красивой сотруднице.
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