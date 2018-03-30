Хоуп Хикс покидает свой пост директора по связям с общественностью Белого дома. Дональд Трамп, похоже, не спешит так просто отпускать любимого сотрудника. Прощаясь, он попытался дважды поцеловать красотку, чем лишь всех рассмешил.

1 2 3 ... 14 На днях Хоуп Хикс завершила свою карьеру в Белом доме

Интернет-пользователи давно подозревали, что Дональд Трамп положил глаз на директора по связям с общественностью Белого дома Хоуп Хикс. Зная любовь мистера Трампа к представительницам прекрасного пола, рискнем предположить, что это действительно так — тем более что уж слишком много времени президент уделял своей молодой и красивой сотруднице.



На днях пользователи Сети убедились в том, что Дональд действительно симпатизирует Хоуп. Не так давно мисс Хикс решила, что пришло время покинуть стены Белого дома и начать работать над другими проектами. Попрощаться с девушкой глава Америки решил перед объективами фотокамер, причем сделал это очень тепло. Сперва президент пожал Хоуп руку и поцеловал в щеку, а затем потянулся для второго поцелуя. Экс-директор по связям с общественностью не ожидала от бывшего босса такого жеста и отвернулась, оставив его ни с чем.



Снимки этого неловкого момента тут же попали в Сеть, вызвав бурную реакцию интернет-пользователей. Большинство посмеялись над главой США, заметив, впрочем, что начальник не должен так целовать свою сотрудницу, пусть и бывшую. Другие же увидели, что Хоуп вытерла о пиджак ладонь после рукопожатия с Дональдом.