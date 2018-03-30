43-летняя Виктория Бекхэм никогда не скрывала, что очень привязана к своим детям. Основательница фэшн-империи Victoria Beckham из-за работы много путешествует по миру, но с сыновьями и дочкой старается не разлучаться надолго. Однако с 19-летним Бруклином она все равно видится довольно редко. Дело в том, что в прошлом году парень решил перебраться в Нью-Йорк, чтобы получать там высшее образование. Молодой человек поступил в престижную школу дизайна Parsons и воссоединился с 21-летней актрисой Хлое Моретц.
Как пишет издание Star, миссис Бекхэм не одобряет выбор наследника. Якобы дизайнеру не нравится, что все свободное время сын проводит с девушкой, а не с семьей.
По утверждениям анонимного источника, дизайнер была очень зла на сына, когда он пропустил ее показ в рамках нью-йоркской Недели моды. Вместо этого молодой человек улетел в Лос-Анджелес, где его избранница праздновала свой день рождения.
Информатор также рассказал, что после вышеописанных событий мать и сын поругались. Бруклин якобы попросил Викторию не лезть в его жизнь и перестать обращаться с ним как с маленьким ребенком.
Дизайнер еще не высказывалась о том, как относится к девушке сына. Однако Хлое Моретц в одном из интервью признавалась, что искренне восхищается миссис Бекхэм и неплохо ладит с ней.
Это черта,свойственная всем матерям,я думаю.Не хотеть делить любовь, внимание,время родного человека с кем то ещё.Просто есть матери,которые принимают изменения, взросление сына. А Виктория Бэкхэм ещё не смирилась и не осознала.Не так давно в интервью лютаева тоже признавалась,что тяжело отпускала сына во взрослую жизнь
Кто придумал этот бред??? Я сама мать сына. Единственного. Но у меня хватает ума понимать, что я всегда буду для сына на первом месте, как бы он не любил свою женщину. Я по мужу это вижу. Он обожает меня. Свекровь меня никогда не любила, и ему, бедолаге, приходится находиться меж двух огней. Но я точно знаю, что, поставь его перед выбором, он выберет мать, а не меня. И это нормально! Я, наверно, так же буду относиться к избраннице моего сына, если мне покажется, что она не любит его. Но ревновать... Вы издеваетесь???
Кто придумал этот бред??? Я сама мать сына. Единственного. Но у меня хватает ума понимать, что я всегда буду для сына на первом месте, как бы он не любил свою женщину. Я по мужу это вижу. Он обожает меня. Свекровь меня никогда не любила, и ему, бедолаге, приходится находиться меж двух огней. Но я точно знаю, что, поставь его перед выбором, он выберет мать, а не меня. И это нормально! Я, наверно, так же буду относиться к избраннице моего сына, если мне покажется, что она не любит его. Но ревновать... Вы издеваетесь???
Да не будете Вы на первом месте: у него другая семья будет, своя. Он уйдет в нее. Он Вас, очевидно, любит и всегда будет, но ему в дальнейшем куда предпочтительнее будет компания девушки и затем жены. А уж главная женщина в жизни мужчины только одна может быть - дочь))