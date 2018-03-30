В последнее время Виктория Бекхэм не так часто, как ей бы хотелось, видится со своим старшим сыном Бруклином. Молодой человек переехал в Нью-Йорк и возобновил отношения с актрисой Хлое Моретц. По словам инсайдеров, дизайнер недолюбливает потенциальную невестку и считает, что она «украла» у нее сына.

1 2 3 ... 15 Инсайдеры уверяют, что Виктория Бекхэм ревнует старшего сына Бруклина к его возлюбленной

43-летняя Виктория Бекхэм никогда не скрывала, что очень привязана к своим детям. Основательница фэшн-империи Victoria Beckham из-за работы много путешествует по миру, но с сыновьями и дочкой старается не разлучаться надолго. Однако с 19-летним Бруклином она все равно видится довольно редко. Дело в том, что в прошлом году парень решил перебраться в Нью-Йорк, чтобы получать там высшее образование. Молодой человек поступил в престижную школу дизайна Parsons и воссоединился с 21-летней актрисой Хлое Моретц.



Как пишет издание Star, миссис Бекхэм не одобряет выбор наследника. Якобы дизайнеру не нравится, что все свободное время сын проводит с девушкой, а не с семьей.

«Виктории кажется, что она больше не главная женщина в жизни Бруклина. Ей неприятно, что сын предпочитает компанию Хлое», — сообщил инсайдер из окружения семьи журналистам.

По утверждениям анонимного источника, дизайнер была очень зла на сына, когда он пропустил ее показ в рамках нью-йоркской Недели моды. Вместо этого молодой человек улетел в Лос-Анджелес, где его избранница праздновала свой день рождения.



Информатор также рассказал, что после вышеописанных событий мать и сын поругались. Бруклин якобы попросил Викторию не лезть в его жизнь и перестать обращаться с ним как с маленьким ребенком.



Дизайнер еще не высказывалась о том, как относится к девушке сына. Однако Хлое Моретц в одном из интервью признавалась, что искренне восхищается миссис Бекхэм и неплохо ладит с ней.