В середине девяностых годов прошлого века Евгений Осин был одним из самых востребованных исполнителей. Но сегодня 53-летний певец совсем не дает концертов. Все потому, что он давно страдает от алкогольной зависимости и никак не может избавиться от нее. В прошлом году известные журналисты предприняли попытку помочь артисту, пригласив его выступить в нескольких телевизионных шоу. На протяжении месяца Осин проходил лечение в реабилитационном центре в Таиланде. За это ему пообещали солидное финансовое вознаграждение. Однако мотивация деньгами оказалась недостаточно эффективной: вернувшись в Россию, певец сорвался.
На днях многие российские СМИ распространили тревожную информацию о том, что исполнитель хитов «Плачет девушка в автомате» и «Таня плюс Володя» был экстренно госпитализирован. Позже сам Осин опроверг эти данные, сообщив, что просто решил провериться.
В интервью изданию «Комсомольская правда» певец также пожаловался на то, что ему не хватает средств к существованию. Евгению предлагают хорошие гонорары за участие в телешоу, но он отказывается. «В последний раз они меня обманули. Мне дали конверт с обещанными деньгами. Я человек доверчивый, пришел домой и только тогда открыл его. А там 100 тысяч не хватает. 100 тысяч! А это деньги для меня. Но, я думаю, и для каждого человека это деньги. Жулики, воры, аферисты!» — объяснил Осин.
Музыкант также пожаловался на то, что на телевидении его представляют в не лучшем свете. Ему не нравится, что в программах демонстрируются его снимки в нетрезвом виде.
Осин объяснил, почему перестал ходить на ток-шоу: «Мне заплатили на 100 тысяч меньше, чем обещали. Жулики, воры, аферисты!»
В середине девяностых годов прошлого века Евгений Осин был одним из самых востребованных исполнителей. Но сегодня 53-летний певец совсем не дает концертов. Все потому, что он давно страдает от алкогольной зависимости и никак не может избавиться от нее. В прошлом году известные журналисты предприняли попытку помочь артисту, пригласив его выступить в нескольких телевизионных шоу. На протяжении месяца Осин проходил лечение в реабилитационном центре в Таиланде. За это ему пообещали солидное финансовое вознаграждение. Однако мотивация деньгами оказалась недостаточно эффективной: вернувшись в Россию, певец сорвался.
Реклама
-
- Как взять себя в руки и настроиться на похудение? (1)
- Казаться легкодоступной . (4)
- Дочь заявила, что я ее ни в чем никогда не поддерживала и не поддерджу (3)
- Проколы (0)
- Всем ли мужчинам мальчикам нравятся орех? (4)
- Алименты (0)
- Какого мужчину выберете: сильного, но не надежного или слабого, но преданного? (9)
- Отношения с девушкой (1)
- Можно ли изменять ради мести? (2)
- роставание (7)
- юбки (1)
- Почему мужчины после отказа девушки не могут остаться другом? (10)
- Что за мода выставлять фото в инстаграм с позывом о красивой жизни?! (20)
- Как уйти от мужа или посидим на дорожку (25)
- Отношения с одноклассником (3)
- Коттеджные поселки (3)
- Хочу (5)
- Бывшая соперница просится к мужу на работу. (2)
- Прыщи обрекают на одиночество (7)
- Написал и не ответил мне, дважды (18)
- Игорь Кеблушек биография (16235)
- Александр Шепс. 14 битва экстрасенсов (4129)
- Как вы относитесь к А.Пугачевой? (787)
- 2 самых красивых женщины планеты! (476)
- Любите ли вы Высоцкого,как люблю его я? (457)
- А вы оставляете чаевые в кафе,если да,то сколько? (442)
- Кто по-вашему лучше выглядит Моника Белуччи или Пинк? (387)
- Вижу прошлое, будущее,настоящее и характер человека (382)
- Если завтра война... (352)
- Влюбилась в знаменитость (372)
- Я влюбилась в актёра из фильма Сумерки (324)
- Кто хотя бы раз влюблялся в звезду? (310)
- На каких звездных детях природа не отдохнула? (297)
- Давайте укажем все свой возраст, ув. форумчанки, так сказать статистику Вумана? (281)
- восхищаюсь Лерой Кудрявцевой - в 38 выглядит на 18 (262)
- Елена Малышева - как она вам? (273)
- Опять про Оливье!... (257)
- Что вы думаете о Елене Миро? (260)
- Свекровь настраивает мужа против меня (220)
- Можно ли мужчине всю жизнь прожить одному,не имея жены и детей? (221)
-
- 70-летний Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце (0)
- Осин объяснил, почему перестал ходить на ток-шоу: «Мне заплатили на 100 тысяч меньше, чем обещали. Жулики, воры, аферисты!» (2)
- Виктория Бекхэм ревнует старшего сына к его девушке Хлое Моретц (6)
- Екатерина Стриженова заговорила о кризисе в семье (10)
- В Сети высмеяли Дональда Трампа за неудачную попытку дважды поцеловать Хоуп Хикс (3)
- Журналисты выяснили, какую странную королевскую традицию придется соблюсти Меган Маркл на своей свадьбе (7)
- Эмбер Херд так сильно похудела, что напоминает свою собственную тень (17)
- «Совершенно дикая ситуация»: Дмитрий Борисов оказался в центре скандала из-за ошибки на шоу «Пусть говорят» (32)
- «Секса нет уже два года»: Ольга Бузова посетовала на отсутствие интимной жизни (62)
- Селена Гомес очень хочет похудеть, но у нее не получается (9)
- Фигуристка Евгения Медведева стала ведущей на Первом канале (56)
- Сильно располневшего Витаса не узнали на судебном заседании (22)
- «Собчак не оставил ни приватизированного заводика, ни газовой трубы, ни нефти»: Нарусова объяснила, почему дочь пошла в шоу-бизнес (55)
- Охлобыстин рассказал о потере шестого ребенка и о том, как жену в роддоме заразили гепатитом (49)
- Как живет Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной, после освобождения из тюрьмы (16)
- Совершенно секретно! 21 факт, который вы не знали о российских звездах (27)
- 67-летняя Джейн Сеймур раскрыла копеечный секрет гладкости кожи на шее (29)
- После конфликта с Кэтролл у Паркер нашлись претензии и к Никсон (9)
- «У меня нет слов в голове!»: Ольга Бузова прокомментировала открытие телеканала имени себя (88)
- «Покрошили ребро и вставили в нос»: Экс-ведущая «Орла и решки» поделилась подробностями повторной ринопластики (22)
- Дмитрий Дибров: «Брать девушку надо прямо со школьной скамьи, пока она чистая» (288)
- «Я безумно рада, что моя дочь не будет расти в вашем обществе»: Боня ответила хейтерам из России (259)
- «У меня нет слов в голове!»: Ольга Бузова прокомментировала открытие телеканала имени себя (88)
- «Секса нет уже два года»: Ольга Бузова посетовала на отсутствие интимной жизни (62)
- Одноклассник Веры Брежневой рассказал, как над ней издевались в школе и как она защищала себя в драках (58)
- Фигуристка Евгения Медведева стала ведущей на Первом канале (56)
- «Собчак не оставил ни приватизированного заводика, ни газовой трубы, ни нефти»: Нарусова объяснила, почему дочь пошла в шоу-бизнес (55)
- Огромные круги под глазами Амаль Клуни заставили интернет-пользователей волноваться о ее здоровье (54)
- Звезды прокомментировали трагедию в Кемерово (52)
- Охлобыстин рассказал о потере шестого ребенка и о том, как жену в роддоме заразили гепатитом (49)
- Принц Гарри и Меган Маркл хотят усыновить детей из разных стран (43)
- Жена Валерия Леонтьева умоляет его бросить сцену (42)
- Альбина Джанабаева призналась, что рада возможности больше не скрывать отношения с Меладзе (40)
- «Он артист стриптиза»: Наташа Королева встала на защиту мужа после скандала с эротическим видео (37)
- 30-летняя сводная сестра Илона Маска родила его 72-летнему отцу ребенка (37)
- Что известно о первой леди Северной Кореи Ли Соль Чжу (36)
- Когда мама — враг: звездные родительницы, которые портили жизнь своим детям (34)
- «Совершенно дикая ситуация»: Дмитрий Борисов оказался в центре скандала из-за ошибки на шоу «Пусть говорят» (32)
- «Оскара» на них нет: отечественные селебы, засветившиеся на больших экранах (31)
- 67-летняя Джейн Сеймур раскрыла копеечный секрет гладкости кожи на шее (29)
Мерзкое ***, за что вообще ему платить? Алкаш конченный, гнать на завод пахать
Ещё одна "обиженка".
Кто-то уже так скулил?
Данко, если не ошибаюсь.