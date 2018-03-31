В прошлом году звезда девяностых Евгений Осин напомнил о себе, снявшись в нескольких программах. Телеведущие федеральных каналов вызывались помочь музыканту справиться с пагубной зависимостью. Однако сегодня певец категорически отказывается принимать подобные предложения. Все дело в том, что он считает себя обманутым.

1 2 3 ... 14 Евгений Осин объяснил, почему больше не принимает участие в телешоу

В середине девяностых годов прошлого века Евгений Осин был одним из самых востребованных исполнителей. Но сегодня 53-летний певец совсем не дает концертов. Все потому, что он давно страдает от алкогольной зависимости и никак не может избавиться от нее. В прошлом году известные журналисты предприняли попытку помочь артисту, пригласив его выступить в нескольких телевизионных шоу. На протяжении месяца Осин проходил лечение в реабилитационном центре в Таиланде. За это ему пообещали солидное финансовое вознаграждение. Однако мотивация деньгами оказалась недостаточно эффективной: вернувшись в Россию, певец сорвался.



На днях многие российские СМИ распространили тревожную информацию о том, что исполнитель хитов «Плачет девушка в автомате» и «Таня плюс Володя» был экстренно госпитализирован. Позже сам Осин опроверг эти данные, сообщив, что просто решил провериться.



В интервью изданию «Комсомольская правда» певец также пожаловался на то, что ему не хватает средств к существованию. Евгению предлагают хорошие гонорары за участие в телешоу, но он отказывается. «В последний раз они меня обманули. Мне дали конверт с обещанными деньгами. Я человек доверчивый, пришел домой и только тогда открыл его. А там 100 тысяч не хватает. 100 тысяч! А это деньги для меня. Но, я думаю, и для каждого человека это деньги. Жулики, воры, аферисты!» — объяснил Осин.



Музыкант также пожаловался на то, что на телевидении его представляют в не лучшем свете. Ему не нравится, что в программах демонстрируются его снимки в нетрезвом виде.

