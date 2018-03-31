По данным британского издания Mail Online, свекор Пиппы Миддлтон Дэвид Мэттьюз был задержан в Париже 29 марта, однако потом его отпустили под залог. Известно, что преступление якобы было совершено в конце 1990-х годов во Франции.
«Я подтверждаю, что 27 марта Дэвид Мэттьюз был арестован полицейскими бригады по защите несовершеннолетних. После этого Государственная прокуратура Парижа начала судебное расследование», — цитирует The Sun представителя французского суда.
Причастность миллиардера к инцидентам подтвердил полиции свидетель. Его официальный представитель заявил, что Мэттьюз отрицает выдвинутые обвинения. Кенсингтонский дворец — резиденция герцога и герцогини Кембриджских — не прокомментировал эти сообщения.
Свекор Пиппы Миддлтон арестован по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего
По данным британского издания Mail Online, свекор Пиппы Миддлтон Дэвид Мэттьюз был задержан в Париже 29 марта, однако потом его отпустили под залог. Известно, что преступление якобы было совершено в конце 1990-х годов во Франции.
Реклама
-
- Из-за чего кровь (3)
- Боюсь показаться бревном (3)
- Как помириться? (1)
- Отношения с женатиком или одиночество? (4)
- Это симптомы Вич или нет? Пимогите, вся на нервах! (6)
- Фото овсянки, яиц, помидор))) в соцсеть (4)
- Почему мне не продали игрушки? (4)
- Первая машина! Какая у вас была? (8)
- Кто, как и где работал в студенческие годы? (2)
- Пальто после химчистки (1)
- Быть с ним или нет (4)
- Сдала парню квартиру... (8)
- Неразделенная любовь (33)
- Поход к проктологу (5)
- Опыт (3)
- однофазным гелями пользуетесь? (0)
- Брак и его прелести (8)
- Как начинаются месячные? (3)
- Было ли грустно, когда поняли, что отношениям конец? (7)
- Девочки, помогите, влюбилась в женатого (8)
- Игорь Кеблушек биография (16235)
- Александр Шепс. 14 битва экстрасенсов (4129)
- Как вы относитесь к А.Пугачевой? (787)
- 2 самых красивых женщины планеты! (476)
- Любите ли вы Высоцкого,как люблю его я? (457)
- А вы оставляете чаевые в кафе,если да,то сколько? (442)
- Кто по-вашему лучше выглядит Моника Белуччи или Пинк? (387)
- Вижу прошлое, будущее,настоящее и характер человека (382)
- Если завтра война... (352)
- Влюбилась в знаменитость (372)
- Я влюбилась в актёра из фильма Сумерки (324)
- Кто хотя бы раз влюблялся в звезду? (310)
- На каких звездных детях природа не отдохнула? (297)
- Давайте укажем все свой возраст, ув. форумчанки, так сказать статистику Вумана? (281)
- восхищаюсь Лерой Кудрявцевой - в 38 выглядит на 18 (262)
- Елена Малышева - как она вам? (273)
- Опять про Оливье!... (257)
- Что вы думаете о Елене Миро? (260)
- Свекровь настраивает мужа против меня (220)
- Можно ли мужчине всю жизнь прожить одному,не имея жены и детей? (221)
-
- Свекор Пиппы Миддлтон арестован по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего (1)
- 70-летний Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце (4)
- Осин объяснил, почему перестал ходить на ток-шоу: «Мне заплатили на 100 тысяч меньше, чем обещали. Жулики, воры, аферисты!» (11)
- Виктория Бекхэм ревнует старшего сына к его девушке Хлое Моретц (26)
- Екатерина Стриженова заговорила о кризисе в семье (31)
- В Сети высмеяли Дональда Трампа за неудачную попытку дважды поцеловать Хоуп Хикс (7)
- Журналисты выяснили, какую странную королевскую традицию придется соблюсти Меган Маркл на своей свадьбе (9)
- Эмбер Херд так сильно похудела, что напоминает свою собственную тень (26)
- «Совершенно дикая ситуация»: Дмитрий Борисов оказался в центре скандала из-за ошибки на шоу «Пусть говорят» (42)
- «Секса нет уже два года»: Ольга Бузова посетовала на отсутствие интимной жизни (83)
- Селена Гомес очень хочет похудеть, но у нее не получается (18)
- Фигуристка Евгения Медведева стала ведущей на Первом канале (57)
- Сильно располневшего Витаса не узнали на судебном заседании (22)
- «Собчак не оставил ни приватизированного заводика, ни газовой трубы, ни нефти»: Нарусова объяснила, почему дочь пошла в шоу-бизнес (52)
- Охлобыстин рассказал о потере шестого ребенка и о том, как жену в роддоме заразили гепатитом (53)
- Как живет Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной, после освобождения из тюрьмы (16)
- Совершенно секретно! 21 факт, который вы не знали о российских звездах (27)
- 67-летняя Джейн Сеймур раскрыла копеечный секрет гладкости кожи на шее (31)
- После конфликта с Кэтролл у Паркер нашлись претензии и к Никсон (9)
- «У меня нет слов в голове!»: Ольга Бузова прокомментировала открытие телеканала имени себя (87)
- Дмитрий Дибров: «Брать девушку надо прямо со школьной скамьи, пока она чистая» (293)
- «Я безумно рада, что моя дочь не будет расти в вашем обществе»: Боня ответила хейтерам из России (259)
- «У меня нет слов в голове!»: Ольга Бузова прокомментировала открытие телеканала имени себя (87)
- «Секса нет уже два года»: Ольга Бузова посетовала на отсутствие интимной жизни (83)
- Одноклассник Веры Брежневой рассказал, как над ней издевались в школе и как она защищала себя в драках (58)
- Фигуристка Евгения Медведева стала ведущей на Первом канале (57)
- Огромные круги под глазами Амаль Клуни заставили интернет-пользователей волноваться о ее здоровье (55)
- Охлобыстин рассказал о потере шестого ребенка и о том, как жену в роддоме заразили гепатитом (53)
- Звезды прокомментировали трагедию в Кемерово (52)
- «Собчак не оставил ни приватизированного заводика, ни газовой трубы, ни нефти»: Нарусова объяснила, почему дочь пошла в шоу-бизнес (52)
- Принц Гарри и Меган Маркл хотят усыновить детей из разных стран (43)
- Жена Валерия Леонтьева умоляет его бросить сцену (42)
- «Совершенно дикая ситуация»: Дмитрий Борисов оказался в центре скандала из-за ошибки на шоу «Пусть говорят» (42)
- Альбина Джанабаева призналась, что рада возможности больше не скрывать отношения с Меладзе (40)
- Что известно о первой леди Северной Кореи Ли Соль Чжу (37)
- 30-летняя сводная сестра Илона Маска родила его 72-летнему отцу ребенка (37)
- «Он артист стриптиза»: Наташа Королева встала на защиту мужа после скандала с эротическим видео (37)
- Когда мама — враг: звездные родительницы, которые портили жизнь своим детям (34)
- 67-летняя Джейн Сеймур раскрыла копеечный секрет гладкости кожи на шее (31)
- «Оскара» на них нет: отечественные селебы, засветившиеся на больших экранах (31)
Да уж..каково его жене? Живешь, живешь с человеком , который по мальчикам. Или она все знает и молчит из за денег