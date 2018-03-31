На днях в западных СМИ появилась информация об аресте британского бизнесмена Дэвида Мэттьюза. Миллиардер и свекор родной сестры Кейт Миддлтон был задержан полицией во Франции по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего.





1 2 3 4 5 6 Родственник Пиппы Миддлтон подозревается в изнасилованиях

По данным британского издания Mail Online, свекор Пиппы Миддлтон Дэвид Мэттьюз был задержан в Париже 29 марта, однако потом его отпустили под залог. Известно, что преступление якобы было совершено в конце 1990-х годов во Франции.



«Я подтверждаю, что 27 марта Дэвид Мэттьюз был арестован полицейскими бригады по защите несовершеннолетних. После этого Государственная прокуратура Парижа начала судебное расследование», — цитирует The Sun представителя французского суда.



Причастность миллиардера к инцидентам подтвердил полиции свидетель. Его официальный представитель заявил, что Мэттьюз отрицает выдвинутые обвинения. Кенсингтонский дворец — резиденция герцога и герцогини Кембриджских — не прокомментировал эти сообщения.



