Евгений Сапаев прославился вовсе не звездными ролями в кино (он преимущественно играл в эпизодах или массовке), а тем, что страстно хотел сменить свой пол. Однако на дорогостоящую операцию у актера не было средств. Поэтому мужчина решился на крайние меры: он собственноручно провел себе операцию, отрезав детородный орган ножом, и чуть не погиб от кровотечения.
Подруга актера Юлия Бусырева рассказала журналистам «СтарХита» о том, что последний раз видела приятеля в марте прошлого года, а недавно с ужасом узнала, что его больше нет. «Каким-то хулиганам в Москве не понравился Женин внешний вид — его избили до смерти. Тело не привезли в родные места. Похоронили как бездомного неизвестно где, даже не дали попрощаться близким», — цитирует Юлию издание.
По словам бывших односельчан (актер раньше жил в селе под Нижним Новгородом), Сапаев ходил в женской одежде, делал яркий макияж, отрастил длинные волосы, и даже просил называть себя Настя. Местные к соседу привыкли, но сторонились. С родней актер тоже не был близок, страдал от одиночества.
Звезду фильма «Утомленные солнцем 2» зверски убили из-за его вызывающего вида
Евгений Сапаев прославился вовсе не звездными ролями в кино (он преимущественно играл в эпизодах или массовке), а тем, что страстно хотел сменить свой пол. Однако на дорогостоящую операцию у актера не было средств. Поэтому мужчина решился на крайние меры: он собственноручно провел себе операцию, отрезав детородный орган ножом, и чуть не погиб от кровотечения.
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Ведать человек совсем был болен....но очень жалко!!зачем убивать то????Хуже зверя нет чем человек это однозначно!!
дикая страна, дикие люди... ужасмне вот не нравится как 90% мужского населения выглядит, толстые, пузатые, фу прям, так может и мне на людей кидаться? не удивляйтесь мировой изоляции, нет слов просто...
И какая разница как он выглядит, кто-то кем спит...зверьё, а не люди... педофилов бы так «избивали», есть хочется пользу обществу принести и кулаки почесать
Сила, наглость , хамство - прав же артист Серебряков? Не надо возражать, возмущаться , потому что то правда. Все общество у нас больное: любого отличающегося от большинства бьют и убивают . Агрессия зашкаливает. Стыд и срам.
В этой стране будущего нет. Убили невинного человека, который хотел выглядеть как-то иначе...