42-летний Евгений Сапаев, известный по фильму Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2», был убит в Москве. По предварительной информации, злоумышленникам не понравилось, как выглядит актер, и они его жестоко избили. От полученных травм Евгений скончался.

1 2 3 4 Актера фильма «Утомленные солнцем 2» Евгения Сапаева зверски убили

Евгений Сапаев прославился вовсе не звездными ролями в кино (он преимущественно играл в эпизодах или массовке), а тем, что страстно хотел сменить свой пол. Однако на дорогостоящую операцию у актера не было средств. Поэтому мужчина решился на крайние меры: он собственноручно провел себе операцию, отрезав детородный орган ножом, и чуть не погиб от кровотечения.



Подруга актера Юлия Бусырева рассказала журналистам «СтарХита» о том, что последний раз видела приятеля в марте прошлого года, а недавно с ужасом узнала, что его больше нет. «Каким-то хулиганам в Москве не понравился Женин внешний вид — его избили до смерти. Тело не привезли в родные места. Похоронили как бездомного неизвестно где, даже не дали попрощаться близким», — цитирует Юлию издание.



По словам бывших односельчан (актер раньше жил в селе под Нижним Новгородом), Сапаев ходил в женской одежде, делал яркий макияж, отрастил длинные волосы, и даже просил называть себя Настя. Местные к соседу привыкли, но сторонились. С родней актер тоже не был близок, страдал от одиночества.

