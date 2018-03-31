Фанаты Ханны уже давно подозревают, что она находится в интересном положении, и вот повод обсудить потенциальную беременность певицы вновь нашелся. Поклонников насторожил наряд артистки, который она выбрала для своего концерта в Краснодаре 30 марта.
Ханна предстала на мероприятии в длинной и просторной красной майке с принтом. На роликах, которые поклонники девушки опубликовали в своих инстаграм-аккаунтах, интернет-пользователи разглядели внушительный живот певицы.
Фанаты уже давно с нетерпением ждут пополнения в семье звезды. Если информация все-таки подтвердится, то для певицы и ее супруга, продюсера Пашу, это будет первый ребенок.
В Сети появились новые доказательства беременности Ханны
Фанаты Ханны уже давно подозревают, что она находится в интересном положении, и вот повод обсудить потенциальную беременность певицы вновь нашелся. Поклонников насторожил наряд артистки, который она выбрала для своего концерта в Краснодаре 30 марта.
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Очень красивая девушка!
Самая красивая и нежная певица)