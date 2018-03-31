В СМИ уже не первый месяц ходят слухи о том, что 28-летняя певица Ханна ждет первенца. Интересное положение супруги генерального директора Black Star inc. Павла Курьянова, больше известного как Пашу, рассекретили ее поклонники.

1 2 3 ... 13 Пользователи Сети считают, что певица Ханна ждет первенца

Фанаты Ханны уже давно подозревают, что она находится в интересном положении, и вот повод обсудить потенциальную беременность певицы вновь нашелся. Поклонников насторожил наряд артистки, который она выбрала для своего концерта в Краснодаре 30 марта.



Ханна предстала на мероприятии в длинной и просторной красной майке с принтом. На роликах, которые поклонники девушки опубликовали в своих инстаграм-аккаунтах, интернет-пользователи разглядели внушительный живот певицы.





Фанаты уже давно с нетерпением ждут пополнения в семье звезды. Если информация все-таки подтвердится, то для певицы и ее супруга, продюсера Пашу, это будет первый ребенок.