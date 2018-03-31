29 января, в свой день рождения, 48-летний Дмитрий Маликов рассказал, что стал отцом во второй раз. На днях стало известно, как артист и его супруга Елена назвали малыша.

1 2 3 4 5 6 7 Елена Маликова рассказала, как назвала сына (на фото: с супругом Дмитрием)

Дмитрий Маликов и его супруга до последнего скрывали, что ждут второго ребенка. Даже их дочь Стефания узнала о появлении брата из прессы. Поклонникам же стало известно о том, что у их кумира родился сын, в конце января.



31 марта Елена Маликова в интервью Tatler рассказала, что они назвали малыша Марком.

«Почему Марк? Имя интернациональное, сильное, мужское, — призналась жена Маликова. — И малыш родился к дате, когда православные чтут святого Марка».

Напомним, о том, что в семье Маликовых пополнение, сообщил сам Дмитрий 29 января в Инстаграме. В тот день он выложил видео, где поблагодарил подписчиков и друзей за поздравления с днем рождения, а в подписи к нему неожиданно для всех сообщил о рождении сына. На следующий же день Елена поделилась с подписчиками первым семейным фото в расширенном составе.