Дмитрий Маликов и его супруга до последнего скрывали, что ждут второго ребенка. Даже их дочь Стефания узнала о появлении брата из прессы. Поклонникам же стало известно о том, что у их кумира родился сын, в конце января.
31 марта Елена Маликова в интервью Tatler рассказала, что они назвали малыша Марком.
Напомним, о том, что в семье Маликовых пополнение, сообщил сам Дмитрий 29 января в Инстаграме. В тот день он выложил видео, где поблагодарил подписчиков и друзей за поздравления с днем рождения, а в подписи к нему неожиданно для всех сообщил о рождении сына. На следующий же день Елена поделилась с подписчиками первым семейным фото в расширенном составе.
Ну что, куры ещё не набежали кудахтать: "Какие старые родители, всех расстрелять! "А они ( родители) плевать хотели - довольны и счастливы! Уже и имя придумали...