В эфире шоу «Секрет на миллион» Натали вспомнила, как уезжала покорять Москву, будучи обычной учительницей начальных классов в Дзержинске, рассказала, как встретила своего мужа Александра Рудина, и призналась, что потеряла ребенка.
Впервые Натали забеременела в 17 лет. Однако у нее случился выкидыш. После еще одной попытки стать мамой у нее развилась мастопатия (заболевание молочной железы, характеризующееся патологическим разрастанием ее тканей, болью, а иногда и патологической секрецией), ей даже делали пункцию. К счастью, в 27 лет Натали все же подарила мужу первенца — Арсения. Сейчас ему уже 16 лет, он заканчивает школу.
Также певица воспитывает семилетнего сына Анатолия, который обожает нянчится со своим младшим братом Евгением.
В ходе программы Натали сделала неожиданное признание. Когда на певицу обрушилась слава после выхода песни «О боже, какой мужчина!», она была в положении. Но постоянный стресс, как считает Натали, привел к тому, что беременность замерла.
После этой трагедии Натали решила, что популярность и работа больше никогда не помешают ее личному счастью. Через три месяца певица забеременела вновь — ее третий сын Евгений появился на свет, когда певице было 43 года.
Впрочем, на главный вопрос программы Натали так и не ответила, а сожгла конверт, решив, что она еще не готова заявлять на всю страну о своей тайне.
Натали где только про свои аборты, выкидыши и беременности не рассказывала.....
У нас сейчас в стране две моды: рожать детей на старости лет, и про аборты с выкидышами рассказывать из одной передачи в другую.... Интересно, что дальше будет????
Простая и незазвездившаяся. На себе всю семью тащит.