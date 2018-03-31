44-летняя Натали стала очередной звездной гостьей ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В эфире программы певица рассказала о том, как неоднократно безуспешно пыталась стать мамой, но все-таки смогла вымолить свое счастье.

1 2 3 4 5 6 31 марта певица Натали отметила свое 44-летие

В эфире шоу «Секрет на миллион» Натали вспомнила, как уезжала покорять Москву, будучи обычной учительницей начальных классов в Дзержинске, рассказала, как встретила своего мужа Александра Рудина, и призналась, что потеряла ребенка.



Впервые Натали забеременела в 17 лет. Однако у нее случился выкидыш. После еще одной попытки стать мамой у нее развилась мастопатия (заболевание молочной железы, характеризующееся патологическим разрастанием ее тканей, болью, а иногда и патологической секрецией), ей даже делали пункцию. К счастью, в 27 лет Натали все же подарила мужу первенца — Арсения. Сейчас ему уже 16 лет, он заканчивает школу.



Также певица воспитывает семилетнего сына Анатолия, который обожает нянчится со своим младшим братом Евгением.



В ходе программы Натали сделала неожиданное признание. Когда на певицу обрушилась слава после выхода песни «О боже, какой мужчина!», она была в положении. Но постоянный стресс, как считает Натали, привел к тому, что беременность замерла.

«Срок был два с половиной месяца, неживой плод. Страшная новость… Тут тянуть некуда было, могло начаться заражение крови. Я поехала на вынужденный аборт», — рассказала артистка.

После этой трагедии Натали решила, что популярность и работа больше никогда не помешают ее личному счастью. Через три месяца певица забеременела вновь — ее третий сын Евгений появился на свет, когда певице было 43 года.



Впрочем, на главный вопрос программы Натали так и не ответила, а сожгла конверт, решив, что она еще не готова заявлять на всю страну о своей тайне.







