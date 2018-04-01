На днях дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова Клава отпраздновала свой шестой день рождения. Торжество прошло в кругу звездных родственников и близких друзей семьи, среди которых были Алла Пугачева, Филипп Киркоров и певица Жасмин с детьми, Дени Байсаров, Никита Пресняков и многие другие.



1 2 3 ... 9 Дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова Клава отметила день рождения

Кристина Орбакайте устроила грандиозный праздник в честь дня рождения своей 6-летней дочери Клавы. Поздравить именинницу приехали Лиза и Гарри Галкины, Мартин и Алла-Виктория Киркоровы, Маргарита Шор (дочка певицы Жасмин), Вероника Николаева (наследница Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой), Дени Байсаров.

Также среди гостей были Алла Пугачева , Филипп Киркоров и Никита Пресняков

Клава принимала поздравления в образе принцессы, а зал, где проходило торжество, превратили во дворец. «Замечательно отпраздновали вчера День Рождения нашей любимой Клавочки, доченьки Кристины и Миши! Весело, дружно, по-семейному и очень вкусно!» — написал король российской эстрады в Инстаграме.



Детей на празднике ждала большая развлекательная программа: мастер-классы по изготовлению свечей, шоу с животными, занимательные конкурсы под музыку и, конечно, танцы.

