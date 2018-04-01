Кристина Орбакайте устроила грандиозный праздник в честь дня рождения своей 6-летней дочери Клавы. Поздравить именинницу приехали Лиза и Гарри Галкины, Мартин и Алла-Виктория Киркоровы, Маргарита Шор (дочка певицы Жасмин), Вероника Николаева (наследница Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой), Дени Байсаров.
Клава принимала поздравления в образе принцессы, а зал, где проходило торжество, превратили во дворец. «Замечательно отпраздновали вчера День Рождения нашей любимой Клавочки, доченьки Кристины и Миши! Весело, дружно, по-семейному и очень вкусно!» — написал король российской эстрады в Инстаграме.
Детей на празднике ждала большая развлекательная программа: мастер-классы по изготовлению свечей, шоу с животными, занимательные конкурсы под музыку и, конечно, танцы.
Вот сколько смотрю, столько понять не могу, у людей есть средства, чтобы купить приличную одежду, откуда эта болезненная тяга к армянским нарядам??? Платье у Клавы, извините, полная рыночная безвкусица. Где они такое покупают???
Вот сколько смотрю, столько понять не могу, у людей есть средства, чтобы купить приличную одежду, откуда эта болезненная тяга к армянским нарядам??? Платье у Клавы, извините, полная рыночная безвкусица. Где они такое покупают???
хорошие фото! Дети так красивы на 5 фото и неуловимо похожи ! Сын Киркорова и сын Галкина словно братья - старший и младший ! Хорошо бы , чтоб и став сташе оставались такими обаятельными ! Это я к тому, что бывает малышами и девочки и мальчики красивые, а в возрасте 13-16 внешность совершенно меняется. так у нас в классе учился мальчик (пришел в классе 6) красив был как юный А.Делон, а к 8 классу внешность изменилась настолько, что от былой красоты ничего не осталось ! Почему так непонятно ! Потом это наблюдала и у девочек...
хорошие фото! Дети так красивы на 5 фото и неуловимо похожи ! Сын Киркорова и сын Галкина словно братья - старший и младший ! Хорошо бы , чтоб и став сташе оставались такими обаятельными ! Это я к тому, что бывает малышами и девочки и мальчики красивые, а в возрасте 13-16 внешность совершенно меняется. так у нас в классе учился мальчик (пришел в классе 6) красив был как юный А.Делон, а к 8 классу внешность изменилась настолько, что от былой красоты ничего не осталось ! Почему так непонятно ! Потом это наблюдала и у девочек...
Клава такая некрасивая, получился Южный типаж, хотя мама светлая блондинка
Оооочень на мать похожа. Но Лизка всех своей красотой затмевает, и в кого ж такая прелесть народилась?)))
Очередной праздник для пресыщенных деток.
Зачем Орбакайте сделала себе такую же прическу, как у парика Пугачевой?! Намного старее выглядит.
Пугачевой идет цвет волос такой. Рыжая мне она вообще никогда не нравилась.Девочка у Кристины - папина копия. А уж красивая или нет, не нам судить да и рано еще, она будет меняться. Мама у нее не красавица, и вообще это не главное. Главное быть счастливой.
Оооочень на мать похожа. Но Лизка всех своей красотой затмевает, и в кого ж такая прелесть народилась?)))