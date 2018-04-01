На днях певец Сергей Лазарев отметил свое 35-летие. Артист признался, что лучший подарок ему сделал сын. Какой — смотрите на видео.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 1 Апр 2018 в 2:34 PDT

1 апреля Сергею Лазареву исполнилось 35 лет. Певец рассказал, что первым его поздравил сын. Музыкант опубликовал в Инстаграме трогательное видео, на котором Никита поет в честь папы знаменитую детскую «Песенку крокодила Гены».



Поклонники пришли в восторг от ролика. За пару часов его оценили больше ста пятидесяти тысяч человек. «Хорошенький такой. Папина радость», «Какой чудесный малыш! С днем рождения», «С днем рождения! Сереж, у Никиты твои глаза», «С днем рождения! Какой красивый и хороший мальчик», «Сыночек умничка, это самое главное счастье», — умилились фанаты артиста. А вам понравилось видеопоздравление сына Лазарева?

