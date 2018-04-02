Совсем скоро Кейт Миддлтон станет многодетной мамой. На прошлой неделе герцогиня Кембриджская, как сообщалось, ушла в декрет. Тем не менее на днях она нарушила свое обещание больше не выходить в свет.

1 2 3 ... 15 22 марта Кейт Миддлтон в последний раз появилась на публике перед родами

В апреле у Кейт Миддлтон и принца Уильяма родится третий ребенок. Пол малыша, впрочем, как и точная дата его появления на свет, не разглашаются. В последнее время будущая многодетная мама то и дело появлялась на различных мероприятиях. Судя по цветущему виду Кейт, чувствует она себя великолепно.



За несколько недель до важного события Миддлтон приняла решение уйти в декрет. 22 марта Кейт и Уильям встретились в Лондоне с участниками Игр Содружества, которые пройдут в Бирмингеме в 2022 году. Тогда же было объявлено, что это было последнее публичное появление герцогини Кембриджской перед родами.



Тем не менее в день католической Пасхи будущая мама появилась на праздничной службе в часовне святого Георгия. Выглядела Кейт превосходно и, судя по снимкам, попавшим в Сеть, вовсю шутила и много смеялась. На Миддлтон было темное пальто, коричневая шляпка и жемчужные брошь и серьги.



Что ж, похоже, теперь мы действительно увидим герцогиню Кембриджскую лишь в день выписки из роддома.