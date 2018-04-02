В апреле у Кейт Миддлтон и принца Уильяма родится третий ребенок. Пол малыша, впрочем, как и точная дата его появления на свет, не разглашаются. В последнее время будущая многодетная мама то и дело появлялась на различных мероприятиях. Судя по цветущему виду Кейт, чувствует она себя великолепно.
За несколько недель до важного события Миддлтон приняла решение уйти в декрет. 22 марта Кейт и Уильям встретились в Лондоне с участниками Игр Содружества, которые пройдут в Бирмингеме в 2022 году. Тогда же было объявлено, что это было последнее публичное появление герцогини Кембриджской перед родами.
Тем не менее в день католической Пасхи будущая мама появилась на праздничной службе в часовне святого Георгия. Выглядела Кейт превосходно и, судя по снимкам, попавшим в Сеть, вовсю шутила и много смеялась. На Миддлтон было темное пальто, коричневая шляпка и жемчужные брошь и серьги.
Что ж, похоже, теперь мы действительно увидим герцогиню Кембриджскую лишь в день выписки из роддома.
После выхода в декрет Кейт Миддлтон не усидела дома и появилась на пасхальной службе
В апреле у Кейт Миддлтон и принца Уильяма родится третий ребенок. Пол малыша, впрочем, как и точная дата его появления на свет, не разглашаются. В последнее время будущая многодетная мама то и дело появлялась на различных мероприятиях. Судя по цветущему виду Кейт, чувствует она себя великолепно.
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Отлично выглядит! Легких ей родов!
Нравится мне Катерина!
Вот кто скажет, где Кейт берет эти куцые пальтишки, ей их на заказ шьют или такой ужас продается?