Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова вместе вот уже двадцать пять лет и растят сына Елисея. На днях выяснилось, что у супругов есть и взрослая приемная дочь Алена.

1 2 3 ... 15 В эфире программы «В гости по утрам» Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов представили свою приемную дочь

В свое время Ольга и Дмитрий очень долго не могли стать родителями. Актриса почти в каждом интервью говорила о том, как хочет родить ребенка своему любимому. Десять лет назад у знаменитостей родился сын Елисей, в котором они души не чают. Никто и подумать не мог, что у артистов есть и взрослая приемная дочь Алена.



В эфире телепередачи Марии Шукшиной «В гости по утрам» Певцов и Дроздова представили родственницу. «Алена — наша приемная дочка, очень хорошая девушка. Правда, у нее есть и своя семья, мама, так что никаких документов мы официально не оформляли. Пока», — рассказал Марии Дмитрий.



Оказалось, что девушка была студенткой студии «Певцовътеатр», и артисты очень к ней привязались. Алена проводит много времени с Ольгой и Дмитрием и часто ездит с ними на отдых. Сейчас она работает актрисой в «Певцовътеатре».