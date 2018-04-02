В свое время Ольга и Дмитрий очень долго не могли стать родителями. Актриса почти в каждом интервью говорила о том, как хочет родить ребенка своему любимому. Десять лет назад у знаменитостей родился сын Елисей, в котором они души не чают. Никто и подумать не мог, что у артистов есть и взрослая приемная дочь Алена.
В эфире телепередачи Марии Шукшиной «В гости по утрам» Певцов и Дроздова представили родственницу. «Алена — наша приемная дочка, очень хорошая девушка. Правда, у нее есть и своя семья, мама, так что никаких документов мы официально не оформляли. Пока», — рассказал Марии Дмитрий.
Оказалось, что девушка была студенткой студии «Певцовътеатр», и артисты очень к ней привязались. Алена проводит много времени с Ольгой и Дмитрием и часто ездит с ними на отдых. Сейчас она работает актрисой в «Певцовътеатре».
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова впервые показали приемную дочь
В свое время Ольга и Дмитрий очень долго не могли стать родителями. Актриса почти в каждом интервью говорила о том, как хочет родить ребенка своему любимому. Десять лет назад у знаменитостей родился сын Елисей, в котором они души не чают. Никто и подумать не мог, что у артистов есть и взрослая приемная дочь Алена.
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