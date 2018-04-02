54-летняя Лолита Милявская редко делится фотографиями своей дочери в Сети. Артистка предпочитает оставлять личную жизнь за кадром, не давая повода хейтерам выплеснуть свой яд. Но засняв на камеру, как Ева поет и танцует, певица не смогла не опубликовать это видео в Инстаграме.



1 2 3 ... 12 Лолита показала, как поет и танцует ее дочь

7 апреля в Москве пройдет сольный концерт Лолиты Милявской. За несколько дней до шоу к певице в Москву из Киева приехала дочь Ева — поддержать звездную маму перед важным событием и провести несколько дней вместе. Как известно, девушка живет с бабушкой и дедушкой в Киеве, и с родительницей видится не так часто.



В недавнем интервью певица не только призналась, почему так и не перевезла дочь в российскую столицу, но и рассказала, что у девушки ярко выражены способности к иностранным языкам: она владеет английским, немецким, украинским и самостоятельно изучает французский.



Решив продемонстрировать свои знания, Ева исполнила на камеру отрывок из песни Патрисии Каас Quand Jimmy Dit. На видео, которым Лолита поделилась в своем Инстаграме, можно увидеть, что ее дочь — артистичная натура.



«Яблоня от яблони)!!» — прокомментировала свой пост певица. Поклонники звезды были в восторге: подписчики Лолиты выразили ей свое восхищение, а Еве пожелали успеха в жизни.



