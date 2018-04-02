«Первое апреля – никому не верю» — честно говоря, редакция Woman.ru хоть и помнила про эту поговорку, все равно чуть не купилась на некоторые шутки знаменитостей. Какие? Читайте в нашем материале!

1 2 3 ... 15 Первого апреля появилась новость о бракосочетании Тимати и Анастасии Решетовой

Первого апреля принято разыгрывать своих друзей. Правда, шутками в духе «у тебя спина белая» уже давно никого не удивить. А вот новость о том, что известный холостяк наконец решил остепениться, или о том, что разведенные супруги воссоединяются, — это уже интересно. Несколько подобных уток появилось в минувшее воскресенье в Сети.



Так, в Рунете муссировалась информация, что Тимати наконец женился на Анастасии Решетовой. Взволнованные пользователи Сети принялись гадать, шутка это или нет, но потом пришли к выводу, что рэпер, захотев зарегистрировать брак, непременно устроил бы пышное торжество.



Разыграть поклонников решили и сами селебы.

Так, Анфиса Чехова опубликовала фото с кольцом на «том самом» пальце.

«Можете меня поздравить. Oops!... I did it again», — написала телеведущая и через несколько часов призналась, что пошутила. А вот Ольга Шелест решила шокировать поклонников. Знаменитость выложила снимок руки с татуировкой и... небритой подмышкой. «Вот татуху себе набила! Нравится?» — прокомментировала Шелест. Фанаты телеведущей действительно не сразу поняли, что к чему, но спустя некоторое время вспомнили, что Ольга — та еще шутница.



Некоторые российские СМИ написали о том, что Армен Джигарханян решил вернуться к Виталине Цымбалюк-Романовской. Другие интернет-ресурсы утверждали, что Ксения Собчак подала документы на получение украинского гражданства. Правда, все эти новости оказались первоапрельским розыгрышем.



И только одна новость, которую все посчитали шуткой, оказалась правдой. Первого апреля стало известно, что вскоре стартует телепроект, на котором Ольга Бузова будет искать любовь. Эту информацию уже подтвердило руководство канала ТНТ, на котором и будет идти шоу.