32-летняя Ольга Бузова неоднократно признавалась в том, что давно готова к новым отношениям, вот только достойных кандидатов на ее руку и сердце нет. На днях стало известно, что скоро на телевидении стартует шоу, в котором певица будет искать мужчину своей мечты.

1 2 3 ... 15 Ольга Бузова намерена найти мужа с помощью телевидения

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись больше года назад. За это время футболист успел встретить новую любовь, жениться и объявить о скором прибавлении в семье. Меж тем телеведущая окунулась с головой в работу и попробовала себя в множестве новых амплуа. Вот только с личной жизнью у знаменитости не ладится.



Ольга не раз говорила журналистам, что открыта для новых отношений, но она разочаровалась во всех своих ухажерах. Ни состоятельный поклонник Михаил, ни участник «Дома-2» Роман Гриценко не смогли завоевать сердце певицы. Видимо, Бузова решила действовать сама, потому что недавно стало известно о новом шоу, в котором она будет искать мужа.



Проект стартует на канале ТНТ. При этом создатели заверяют поклонников, что никаких аналогов шоу нет — это будет совершенно новый и уникальный формат. Претендент на сердце Ольги может быть как офисным работником, военным, научным сотрудником, так и бизнесменом или участником другого реалити-шоу. Все мужчины, желающие связать свою судьбу с Бузовой, пройдут тщательный отбор, а затем отправятся в путешествие в теплую страну, где и будут бороться за внимание знаменитости.