Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись больше года назад. За это время футболист успел встретить новую любовь, жениться и объявить о скором прибавлении в семье. Меж тем телеведущая окунулась с головой в работу и попробовала себя в множестве новых амплуа. Вот только с личной жизнью у знаменитости не ладится.
Ольга не раз говорила журналистам, что открыта для новых отношений, но она разочаровалась во всех своих ухажерах. Ни состоятельный поклонник Михаил, ни участник «Дома-2» Роман Гриценко не смогли завоевать сердце певицы. Видимо, Бузова решила действовать сама, потому что недавно стало известно о новом шоу, в котором она будет искать мужа.
Проект стартует на канале ТНТ. При этом создатели заверяют поклонников, что никаких аналогов шоу нет — это будет совершенно новый и уникальный формат. Претендент на сердце Ольги может быть как офисным работником, военным, научным сотрудником, так и бизнесменом или участником другого реалити-шоу. Все мужчины, желающие связать свою судьбу с Бузовой, пройдут тщательный отбор, а затем отправятся в путешествие в теплую страну, где и будут бороться за внимание знаменитости.
Ольга Бузова надеется найти мужа с помощью телевидения
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись больше года назад. За это время футболист успел встретить новую любовь, жениться и объявить о скором прибавлении в семье. Меж тем телеведущая окунулась с головой в работу и попробовала себя в множестве новых амплуа. Вот только с личной жизнью у знаменитости не ладится.
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