На днях папарацци удалось сфотографировать Викторию Бекхэм с дочерью Харпер. Интернет-пользователи обратили внимание, что в последнее время девочка заметно выросла и прибавила в весе.

1 2 3 ... 15 На днях папарацци сфотографировали Викторию Бекхэм с детьми

Чужие дети растут не по дням, а по часам, а особенно — звездные отпрыски. Казалось бы, лишь недавно общественность обсуждала необычное имя, данное при рождении дочери Виктории и Дэвида Бекхэмов, а вот уже 6-летняя девочка тренируется с папой-футболистом и демонстрирует стильные луки на пару с мамой-дизайнером.



Недавно Виктория вместе с детьми прилетела в Лос-Анджелес, где учится ее старший сын Бруклин. Экс-«перчинка», как всегда, была безупречно одета, но внимание интернет-пользователей переключилось на Харпер.



Поклонники знаменитой семьи отметили, что девочка за последнее время очень выросла. По мнению пользователей Сети, чрезмерно худая миссис Бекхэм смотрится довольно комично на фоне своей дочери.



Мы, в свою очередь, в восторге от пухлых щек Харпер и уверены, что ее маме все-таки не мешает набрать пару килограммов!