Чужие дети растут не по дням, а по часам, а особенно — звездные отпрыски. Казалось бы, лишь недавно общественность обсуждала необычное имя, данное при рождении дочери Виктории и Дэвида Бекхэмов, а вот уже 6-летняя девочка тренируется с папой-футболистом и демонстрирует стильные луки на пару с мамой-дизайнером.
Недавно Виктория вместе с детьми прилетела в Лос-Анджелес, где учится ее старший сын Бруклин. Экс-«перчинка», как всегда, была безупречно одета, но внимание интернет-пользователей переключилось на Харпер.
Поклонники знаменитой семьи отметили, что девочка за последнее время очень выросла. По мнению пользователей Сети, чрезмерно худая миссис Бекхэм смотрится довольно комично на фоне своей дочери.
Мы, в свою очередь, в восторге от пухлых щек Харпер и уверены, что ее маме все-таки не мешает набрать пару килограммов!
Мамин сладкий пирожок: 6-летняя Харпер Бекхэм скоро обгонит тростинку Викторию по весу и объемам
Чужие дети растут не по дням, а по часам, а особенно — звездные отпрыски. Казалось бы, лишь недавно общественность обсуждала необычное имя, данное при рождении дочери Виктории и Дэвида Бекхэмов, а вот уже 6-летняя девочка тренируется с папой-футболистом и демонстрирует стильные луки на пару с мамой-дизайнером.
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Оставьте ребенка в покое, насидится еще на диетах. У меня тоже малыш пухляш, причем за питанием слежу, сама склонна к полноте, но вот хочется ребенку и пирожок, и блинок, и сладенькое. Раз в день, почему бы не дать? он и спортом занимается и в бассейн ходит. Родился тоже крупный 4300. ест абсолютно не больше других детей, просто конституция разная у детей.
Всмысле "скоро дочь догонит маму по объемам"? Так у нее уже размер брюк намного превосходит мамин, на фото отлично видно. )))
Она просто крупная. И рост высокий, и сама упитанная. В маму, Виктория тоже в теле была, когда была молодая и веселая. А потом нацепила маску пьеро ))) но все равно люблю их!
А потом будут ее диетами сушить ,как придёт время для светских мероприятий.😂
Оставьте ребенка в покое, насидится еще на диетах. У меня тоже малыш пухляш, причем за питанием слежу, сама склонна к полноте, но вот хочется ребенку и пирожок, и блинок, и сладенькое. Раз в день, почему бы не дать? он и спортом занимается и в бассейн ходит. Родился тоже крупный 4300. ест абсолютно не больше других детей, просто конституция разная у детей.
Она просто крупная. И рост высокий, и сама упитанная. В маму, Виктория тоже в теле была, когда была молодая и веселая. А потом нацепила маску пьеро ))) но все равно люблю их!
Папин сладкий пирожок,отличная девчонка!!!
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Оставьте ребенка в покое, насидится еще на диетах. У меня тоже малыш пухляш, причем за питанием слежу, сама склонна к полноте, но вот хочется ребенку и пирожок, и блинок, и сладенькое. Раз в день, почему бы не дать? он и спортом занимается и в бассейн ходит. Родился тоже крупный 4300. ест абсолютно не больше других детей, просто конституция разная у детей.