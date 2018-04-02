Наталья Штурм не стесняется демонстрировать на своей странице в Инстаграме откровенные фото. Фолловеров звезды 1990-х уже не удивить снимками с хамоном или перцем на обнаженной груди. Поэтому знаменитость пошла дальше и устроила в соцсетях распродажу французского нижнего белья, показав его... на себе.
Подписчики неоднозначно отнеслись к публикации исполнительницы. «Красивое белье, очень понравилось, но одевать после кого-то не хочется», «Наташа рекламирует секондхенд, «Зачем в таком возрасте так оголяться?» — комментировали снимок возмущенные пользовательницы Сети (орфография и пунктуация авторов сохранены).
Многие подписчики назвали Наталью слишком старой для подобных фото и предложили уступить дорогу молодым. Но нашлись и те, кто восхитился стройной фигурой певицы и отдал должное ее смелости.
Напомним, что с тех пор, как Наталья Штурм сделала ряд пластических операций, она регулярно выкладывает в Сеть пикантные снимки, вызывающие бурную реакцию фолловеров.
«В отличном состоянии»: Наталья Штурм устроила распродажу ношеного нижнего белья
Наталья Штурм не стесняется демонстрировать на своей странице в Инстаграме откровенные фото. Фолловеров звезды 1990-х уже не удивить снимками с хамоном или перцем на обнаженной груди. Поэтому знаменитость пошла дальше и устроила в соцсетях распродажу французского нижнего белья, показав его... на себе.
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