51-летняя Наталья Штурм всеми возможными способами привлекает внимание к своей персоне. На этот раз эпатажная певица решила порадовать мужчин с оригинальными сексуальными предпочтениями.

Наталья Штурм не стесняется демонстрировать на своей странице в Инстаграме откровенные фото. Фолловеров звезды 1990-х уже не удивить снимками с хамоном или перцем на обнаженной груди. Поэтому знаменитость пошла дальше и устроила в соцсетях распродажу французского нижнего белья, показав его... на себе.



Подписчики неоднозначно отнеслись к публикации исполнительницы. «Красивое белье, очень понравилось, но одевать после кого-то не хочется», «Наташа рекламирует секондхенд, «Зачем в таком возрасте так оголяться?» — комментировали снимок возмущенные пользовательницы Сети (орфография и пунктуация авторов сохранены).



Многие подписчики назвали Наталью слишком старой для подобных фото и предложили уступить дорогу молодым. Но нашлись и те, кто восхитился стройной фигурой певицы и отдал должное ее смелости.



Напомним, что с тех пор, как Наталья Штурм сделала ряд пластических операций, она регулярно выкладывает в Сеть пикантные снимки, вызывающие бурную реакцию фолловеров.

