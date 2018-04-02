Российский фигурист, олимпийский чемпион, актер и телеведущий Алексей Ягудин стал гостем онлайн-шоу «ОК на связи!». В прямом эфире он ответил на вопросы пользователей «Одноклассников», рассказал о новом шоу «Ледниковый период. Дети» и поделился мыслями о фигурном катании.





О новом шоу «Ледниковый период. Дети»

Я работаю с Ильей Авербухом уже 14 лет. На следующий год у нас будет юбилей – 15 лет совместной работы. Когда появился только самый первый «Ледниковый период», понятно, что главными звездами на этом проекте были мы – те спортсмены, которые на протяжении многих лет завоевывали медали: Роман Костомаров, Тотьмянина, Маринин, Петрова, Тихонов, Ирина Слуцкая и так далее. Здесь главные действующие лица – это дети. И они абсолютно непосредственные, абсолютно непредсказуемые, они как могут хохотать, они очень резко, смешно, очень тонко могут отвечать на многие вопросы, которые, например, я им задаю, но также они могут и плакать. Это абсолютно живая реакция на то, что происходит.

О том, как смотрит с женой фигурное катание

Я специально не смотрю фигурное катание. Раньше все было понятно. Теперь сидим с Таней и думаем: «15.6 – что, вообще, к чему?». Чтобы было интересно смотреть, мы с женой делаем так. Я говорю: «Тань, ставлю 50 рублей на то, что мальчик, девочка или пара пробьют оценку в 130». Или я говорю: «Вот сейчас прибавится 5 баллов». И вот так мы с ней играем. Делая ставки, мы делаем эфир более интересным.

Об атаке на российский спорт

Сейчас на российский спорт идет атака по всем фронтам. По спорту реально бьют. Спортсмены – это лицо страны. И если спортсмены выигрывают Олимпиаду, не важно, где она проходила, это злит. Что касается этой системы, раньше было понятно, кто и что, и у тебя было, например, девять судей, и нужно было большинство – пять против четырех, все было налицо. Теперь уже от этих судей ничего не зависит, худшие и лучшие отсеиваются. Теперь самые главные – три технических специалиста. Для меня эта система губительна, так же, как ЕГЭ для школьников. Была система абсолютно понятная и более привлекательная для зрителей. Почему интерес и падает во всём мире к фигурному катанию. Люди не понимают, что происходит.

О трагедии в Кемерово

Трагедии – они происходили, происходят и будут происходить. Не только в нашей стране, вообще на планете Земля. И в эти моменты, наверное, хочется пожелать всем просто оставаться людьми и не терять эту человечность, быть вместе и поддерживать друг друга, потому что разрозненно мы можем, конечно, быть сильны, но не настолько, как в те моменты, когда мы все вместе. Понятно, что те события, которые случились, будут еще долгое время в нашей голове, в нашей памяти, просто хочется всем пожелать держаться. А русский человек – он крепкий, выдержит все события, которые происходят.



