В минувший понедельник Федор Бондарчук стал героем программы «Познер». В ходе беседы с Владимиром Владимировичем режиссер поведал о непростых отношениях с отцом Сергеем Бондарчуком. Оказывается, именно тот подтолкнул сына к поступлению во ВГИК после проваленного экзамена в МГИМО.
«Меня это так поразило, я всегда думал, что у него нет времени на меня. <…> Он всегда так шутил, это был черный юмор. Мог сказать за столом: ''Вы мне неинтересны, моя голова занята другим''. В семье над этим подшучивали, — рассказал Федор. — Но когда ты понимаешь, что в этом есть искренность, и смотришь в глаза, это производит сильное впечатление».
Не обошлось и без разговора о современном отечественном кинематографе. Бондарчук выделил творчество Андрея Звягинцева, заявив, что фильм «Елена» занимает в его жизни особенное место.
Упомянул свою семью Федор и при ответе на вопрос: «Что бы вы сказали Богу, если бы тот предстал перед вами?».
«Я так долго думал, что я ему скажу, зная этот вопрос… Я хочу попросить попробовать ощутить отца, поговорить, хотя можно и не говорить. Просто еще раз испытать это. И пробежаться по полю с дочкой, у нее детский церебральный паралич», — поделился Федор.
Напомним, что Варя родилась раньше срока и испытывает трудности в развитии. Девочка проживает за границей, потому что там созданы все условия для реабилитации людей с особенностями.
Так мечтает пробежаться, что она живёт в другой стране - просто "списана" из их жизни?
Противно от этих показушников.