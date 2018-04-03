На днях 50-летний Федор Бондарчук дал интервью Владимиру Познеру. Режиссер рассказал об отношениях со знаменитым отцом, а также впервые за долгое время прокомментировал состояние здоровья своей 18-летней дочери Варвары.

1 2 3 ... 15 Федор Бондарчук впервые за долгое время рассказал о здоровье дочери Вари

В минувший понедельник Федор Бондарчук стал героем программы «Познер». В ходе беседы с Владимиром Владимировичем режиссер поведал о непростых отношениях с отцом Сергеем Бондарчуком. Оказывается, именно тот подтолкнул сына к поступлению во ВГИК после проваленного экзамена в МГИМО.



«Меня это так поразило, я всегда думал, что у него нет времени на меня. <…> Он всегда так шутил, это был черный юмор. Мог сказать за столом: ''Вы мне неинтересны, моя голова занята другим''. В семье над этим подшучивали, — рассказал Федор. — Но когда ты понимаешь, что в этом есть искренность, и смотришь в глаза, это производит сильное впечатление».



Не обошлось и без разговора о современном отечественном кинематографе. Бондарчук выделил творчество Андрея Звягинцева, заявив, что фильм «Елена» занимает в его жизни особенное место.

Подойдя к опроснику Марселя Пруста, Познер поинтересовался у режиссера, как он определяет для себя патриотизм. «Это мои дети и внучки», — отметил Федор.

Упомянул свою семью Федор и при ответе на вопрос: «Что бы вы сказали Богу, если бы тот предстал перед вами?».



«Я так долго думал, что я ему скажу, зная этот вопрос… Я хочу попросить попробовать ощутить отца, поговорить, хотя можно и не говорить. Просто еще раз испытать это. И пробежаться по полю с дочкой, у нее детский церебральный паралич», — поделился Федор.



Напомним, что Варя родилась раньше срока и испытывает трудности в развитии. Девочка проживает за границей, потому что там созданы все условия для реабилитации людей с особенностями.