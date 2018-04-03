Героиней нового выпуска австралийского Red Magazine стала Кайли Миноуг. Главная тема, которую журналист издания затронул в беседе с 49-летней певицей, была посвящена личной жизни знаменитости.
Артистка призналась, что до сих пор не пришла в себя после расставания с женихом Джошуа Зассе. А ведь прошло уже больше года! Напомним, от актера-альфонса Кайли ушла после того, как узнала, что он изменил ей.
Миноуг отметила, что та ситуация стала для нее выходом из зоны комфорта, на многие вещи в своей жизни она посмотрела под другим углом.
Кайли не ставит на себе крест и не сомневается, что влюбится еще раз, но, как отмечает, вряд ли когда-нибудь выйдет замуж. «Мое время для брака прошло», — заявила она в интервью изданию.
Поклонники всецело поддерживают любимую артистку, но с сожалением отмечают, как нелегко приходится этой хрупкой женщине: она не только не может встретить достойного мужчину, но и стать мамой. Не имея возможности завести собственных детей, Кайли Миноуг приняла для себя непростое решение отказаться от идеи усыновления или суррогатного материнства. «Я шла к этому долгие годы. Мне потребовалось немало сил, чтобы в один день уверенно посмотреть действительности в лицо», — отметила певица в одном из своих интервью, когда еще была влюблена и готовилась к свадьбе с Зассе. Кто знает, возможно, она все же передумает.
«Мое время для брака прошло»: 49-летняя Кайли Миноуг отчаялась выйти замуж
Героиней нового выпуска австралийского Red Magazine стала Кайли Миноуг. Главная тема, которую журналист издания затронул в беседе с 49-летней певицей, была посвящена личной жизни знаменитости.
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милаха
Ну и правильно
Вот она, цена популярности. Сочувствую ей. Наверное, она очень сильная и не каждый мужчина чувствует себя комфортно рядом с ней. Хотя какие её годы! Выглядит шикарно, может встретит достойного мужчину. От всей души ей этого желаю!
эх!
Жаль Кайли, очень она мне нравилась всегда, такая милая. Успех и популярность в личной жизни ей скорее мешают, притягивают меркантильных мужчин. Может ей все-таки повезёт встретить в жизни опору и утешение в лице порядочного мужчины. От души ей этого желаю.
Молодец. Уважаю за отказ от сурр материнства, если это ее осознанный выбор, а не домыслы журналистов.