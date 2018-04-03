В мае этого года Кайли Миноуг исполнится пятьдесят лет. Накануне круглой даты певица рассказала о том, что происходит в ее личной жизни, и поделилась неутешительными выводами.



1 2 3 ... 12 Кайли Миноуг приняла участие в модной фотосессии

Героиней нового выпуска австралийского Red Magazine стала Кайли Миноуг. Главная тема, которую журналист издания затронул в беседе с 49-летней певицей, была посвящена личной жизни знаменитости.



Артистка призналась, что до сих пор не пришла в себя после расставания с женихом Джошуа Зассе. А ведь прошло уже больше года! Напомним, от актера-альфонса Кайли ушла после того, как узнала, что он изменил ей.



Миноуг отметила, что та ситуация стала для нее выходом из зоны комфорта, на многие вещи в своей жизни она посмотрела под другим углом.



Кайли не ставит на себе крест и не сомневается, что влюбится еще раз, но, как отмечает, вряд ли когда-нибудь выйдет замуж. «Мое время для брака прошло», — заявила она в интервью изданию.



Поклонники всецело поддерживают любимую артистку, но с сожалением отмечают, как нелегко приходится этой хрупкой женщине: она не только не может встретить достойного мужчину, но и стать мамой. Не имея возможности завести собственных детей, Кайли Миноуг приняла для себя непростое решение отказаться от идеи усыновления или суррогатного материнства. «Я шла к этому долгие годы. Мне потребовалось немало сил, чтобы в один день уверенно посмотреть действительности в лицо», — отметила певица в одном из своих интервью, когда еще была влюблена и готовилась к свадьбе с Зассе. Кто знает, возможно, она все же передумает.