Модель и актриса Ольга Ломакина, судя по всему, очень активная девушка. В свои 23 года она уже успела сняться в эпизодических ролях в нескольких сериалах, а также принять участие в шоу «Холостяк». На этом голубоглазая шатенка не собирается останавливаться: она представит родной город на конкурсе красоты «Мисс Россия-2018».

Умница и красавица Ольга Ломакина обратила на себя внимание после того, как прошла кастинг в шестой сезона проекта «Холостяк». Девушка решила бороться за сердце своего давнего знакомого Егора Крида. Дело в том, что рэперу и модели в прошлом уже приходилось вместе работать — они снялись в рекламе смартфона. Пока Ольга и Егор не были на свидании в рамках шоу, поэтому о взаимных симпатиях говорить рано.



Ломакина вообще времени даром не теряет. Она постоянно участвует в разных фотосессиях, снимается в сериалах (ее можно было увидеть в «Кухне» и «Крыше мира»). Недавно стало известно, что модель будет бороться за главный приз на конкурсе «Мисс Россия-2018». На бьюти-смотре шатенка с правильными чертами лица будет представлять свой родной город Елец.

2 апреля девушка оповестила фолловеров в Инстаграме о том, что голосование уже началось и она очень надеется на их поддержку.

Отметим, что в настоящее время полным ходом идет подготовка к конкурсу «Мисс Россия-2018». Мероприятие состоится уже 14 апреля в концертном зале Barvikha Concert Hall. Отдать голос за одну из 50 участниц вы можете в специально созданном разделе на Woman.ru.