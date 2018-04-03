Умница и красавица Ольга Ломакина обратила на себя внимание после того, как прошла кастинг в шестой сезона проекта «Холостяк». Девушка решила бороться за сердце своего давнего знакомого Егора Крида. Дело в том, что рэперу и модели в прошлом уже приходилось вместе работать — они снялись в рекламе смартфона. Пока Ольга и Егор не были на свидании в рамках шоу, поэтому о взаимных симпатиях говорить рано.
Ломакина вообще времени даром не теряет. Она постоянно участвует в разных фотосессиях, снимается в сериалах (ее можно было увидеть в «Кухне» и «Крыше мира»). Недавно стало известно, что модель будет бороться за главный приз на конкурсе «Мисс Россия-2018». На бьюти-смотре шатенка с правильными чертами лица будет представлять свой родной город Елец.
Отметим, что в настоящее время полным ходом идет подготовка к конкурсу «Мисс Россия-2018». Мероприятие состоится уже 14 апреля в концертном зале Barvikha Concert Hall. Отдать голос за одну из 50 участниц вы можете в специально созданном разделе на Woman.ru.
Обычная внешне, более менее ее в 4 серии заметила,когда настя на нее наехала, что она тень даши
Как по мне , так она самая не приметная участница шоу , заметила ее только в 3 серии, и то , после того, как увидела информацию , что она выиграла в конкурсе красоты
Мышь серая
Только на профессиональных снимках красивая. А во время своих прямых эфиров не только внешне заурядная, но еще и отталкивает своими провинциальными манерами и речью...