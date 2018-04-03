В это сложно поверить, но Анна Винтур приняла решение покинуть Vogue US. Именно с таким заголовком 3 апреля вышли статьи на западных онлайн-порталах. Представители издательского дома, выпускающего журнал, решительно отрицают слухи, но они, как известно, не появляются на пустом месте.
Высокие коммерческие показатели и главные мировые звезды на обложках — за всем этим стояла Анна Винтур. Тридцать лет она делала самый продаваемый журнал в мире.
Поговаривают, что Винтур приняла решение возглавить Британский модный совет. Анна всегда любила открывать новые имена и таланты, а некоммерческая организация специализируется именно на этом. Такому решению, возможно, поспособствовала встреча пока еще главного редактора Vogue US с королевой Елизаветой II во время лондонской Недели в феврале этого года.
А может, Винтур просто решила уйти на пенсию и посвятить время семье? В прошлом году она впервые стала бабушкой: у ее сына Чарли родилась дочь. В этом — дочь «железной леди» Би Шаффер выходит замуж и, возможно, в скором времени также подарит Анне внука или внучку.
СМИ: Анна Винтур уходит с поста главного редактора Vogue US
В это сложно поверить, но Анна Винтур приняла решение покинуть Vogue US. Именно с таким заголовком 3 апреля вышли статьи на западных онлайн-порталах. Представители издательского дома, выпускающего журнал, решительно отрицают слухи, но они, как известно, не появляются на пустом месте.
Реклама
-
- Это вообще возможно накачать ягодицы в домашних условиях? (0)
- Мужская измена (0)
- Проблемы с грудью (0)
- Септум (0)
- Муж не защищает. Как быть? (3)
- Муж не ночует дома (2)
- Меня не замечает одногруппник (0)
- Делала два теста вчера и сегодня - отрицательные (0)
- Брекеты во ворвёмся беременности (1)
- Слабый "+" на беременность. (0)
- Девушки, любите себя или где гордость?! (1)
- Как пропиариться в интернете? (0)
- Девушка по ходу бросила из за размера (2)
- Девочки, помогите срочно (0)
- Проблемы с загранпаспортом (0)
- А давайте помечтаем... (2)
- Для чего меня родили? (6)
- почему нельзя вести ленту без откровенных поз и цветов ? (8)
- Неужели правда? (2)
- Муж работающий без выходных и его помощь по дому. (7)
- Игорь Кеблушек биография (16235)
- Александр Шепс. 14 битва экстрасенсов (4129)
- Как вы относитесь к А.Пугачевой? (787)
- 2 самых красивых женщины планеты! (476)
- Любите ли вы Высоцкого,как люблю его я? (457)
- А вы оставляете чаевые в кафе,если да,то сколько? (442)
- Кто по-вашему лучше выглядит Моника Белуччи или Пинк? (387)
- Вижу прошлое, будущее,настоящее и характер человека (382)
- Если завтра война... (352)
- Влюбилась в знаменитость (374)
- Я влюбилась в актёра из фильма Сумерки (324)
- Кто хотя бы раз влюблялся в звезду? (310)
- На каких звездных детях природа не отдохнула? (297)
- Давайте укажем все свой возраст, ув. форумчанки, так сказать статистику Вумана? (281)
- восхищаюсь Лерой Кудрявцевой - в 38 выглядит на 18 (262)
- Елена Малышева - как она вам? (273)
- Опять про Оливье!... (257)
- Что вы думаете о Елене Миро? (260)
- Свекровь настраивает мужа против меня (220)
- Можно ли мужчине всю жизнь прожить одному,не имея жены и детей? (221)
-
- В Сети обсуждают продолжение «Простоквашино», которое зазвучало голосами Охлобыстина, Сукачева и Антона Табакова (0)
- Драма напоказ: почему весь Голливуд давно знал, что брак Татумов обречен (0)
- СМИ: Анна Винтур уходит с поста главного редактора Vogue US (0)
- Участница нового «Холостяка» Ольга Ломакина поборется за корону на «Мисс Россия-2018» (4)
- Бывший муж Меган Маркл рассказал, что она жаждала стать частью королевской семьи задолго до встречи с Гарри (7)
- Пока фанаты обсуждают беременность Собчак, она делится фото в купальнике (23)
- «Мое время для брака прошло»: 49-летняя Кайли Миноуг отчаялась выйти замуж (15)
- Ченнинг Татум и Дженна Деван-Татум объявили о разводе (39)
- «Мечтаю пробежаться с ней по полю»: Федор Бондарчук заговорил об «особенной» дочери (16)
- Аборт на 8-м месяце, 12 выкидышей, десятки ЭКО: как знаменитые женщины стали мамами, рискуя жизнью (43)
- Сестры по несчастью? Как жили, любили и переживали трагедии Елена и Татьяна Зайцевы (28)
- Алексей Ягудин рассказал, что спорит с женой на деньги (0)
- «В отличном состоянии»: Наталья Штурм устроила распродажу ношеного нижнего белья (15)
- «Иногда я должна стать самочкой в поиске»: Эвелине Бледанс сложно быть постоянно с одним мужчиной (25)
- Мамин сладкий пирожок: 6-летняя Харпер Бекхэм скоро обгонит тростинку Викторию по весу и объемам (37)
- Ольга Бузова надеется найти мужа с помощью телевидения (47)
- Первоапрельские розыгрыши звезд, в которые мы чуть не поверили (4)
- Лолита поделилась редким видео с участием 19-летней дочери (48)
- Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова впервые показали приемную дочь (83)
- После выхода в декрет Кейт Миддлтон не усидела дома и появилась на пасхальной службе (28)
- Дмитрий Дибров: «Брать девушку надо прямо со школьной скамьи, пока она чистая» (296)
- «Я безумно рада, что моя дочь не будет расти в вашем обществе»: Боня ответила хейтерам из России (259)
- Екатерина Стриженова заговорила о кризисе в семье (96)
- «Секса нет уже два года»: Ольга Бузова посетовала на отсутствие интимной жизни (96)
- «У меня нет слов в голове!»: Ольга Бузова прокомментировала открытие телеканала имени себя (90)
- Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова впервые показали приемную дочь (83)
- Алла Пугачева, Филипп Киркоров и другие звезды отметили день рождения дочери Кристины Орбакайте (78)
- Звезду фильма «Утомленные солнцем 2» зверски убили из-за его вызывающего вида (74)
- Охлобыстин рассказал о потере шестого ребенка и о том, как жену в роддоме заразили гепатитом (68)
- Свекор Пиппы Миддлтон арестован по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего (59)
- Огромные круги под глазами Амаль Клуни заставили интернет-пользователей волноваться о ее здоровье (58)
- Фигуристка Евгения Медведева стала ведущей на Первом канале (58)
- Эмбер Херд так сильно похудела, что напоминает свою собственную тень (56)
- «Совершенно дикая ситуация»: Дмитрий Борисов оказался в центре скандала из-за ошибки на шоу «Пусть говорят» (55)
- «Собчак не оставил ни приватизированного заводика, ни газовой трубы, ни нефти»: Нарусова объяснила, почему дочь пошла в шоу-бизнес (55)
- Дмитрий и Елена Маликовы рассекретили имя сына (55)
- Виктория Бекхэм ревнует старшего сына к его девушке Хлое Моретц (52)
- В Сети появились новые доказательства беременности Ханны (49)
- Лолита поделилась редким видео с участием 19-летней дочери (48)
- Ольга Бузова надеется найти мужа с помощью телевидения (47)