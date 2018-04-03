В этом году исполнится ровно 30 лет, как Анна Винтур возглавляет американский Vogue. Представить кого-то другого на ее месте невозможно, и все же это придется сделать. По слухам, «железная леди» фэшн-индустрии решила оставить свою должность.



1 2 3 ... 15 По сообщениям западной прессы, Анна Винтур решила уволиться

В это сложно поверить, но Анна Винтур приняла решение покинуть Vogue US. Именно с таким заголовком 3 апреля вышли статьи на западных онлайн-порталах. Представители издательского дома, выпускающего журнал, решительно отрицают слухи, но они, как известно, не появляются на пустом месте.



Высокие коммерческие показатели и главные мировые звезды на обложках — за всем этим стояла Анна Винтур. Тридцать лет она делала самый продаваемый журнал в мире.



Поговаривают, что Винтур приняла решение возглавить Британский модный совет. Анна всегда любила открывать новые имена и таланты, а некоммерческая организация специализируется именно на этом. Такому решению, возможно, поспособствовала встреча пока еще главного редактора Vogue US с королевой Елизаветой II во время лондонской Недели в феврале этого года.



А может, Винтур просто решила уйти на пенсию и посвятить время семье? В прошлом году она впервые стала бабушкой: у ее сына Чарли родилась дочь. В этом — дочь «железной леди» Би Шаффер выходит замуж и, возможно, в скором времени также подарит Анне внука или внучку.