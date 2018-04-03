С тех пор как студия «Союзмультфильм» объявила, что планирует выпустить продолжение «Простоквашино», интернет-пользователи с нетерпением ждали этого момента. Зрители гадали, что нового придумают сценаристы, каким будет Дядя Федор, что станет с Печкиным, Шариком и Матроскиным. Наконец третьего апреля в соцсетях студии появился долгожданный первый выпуск, который был посвящен недавно ушедшему из жизни Олегу Табакову.
Кота Матроскина озвучил сын режиссера Антон, Дядю Федора – начинающий 11-летний актер Алексей Онежен, маму — Юлия Меньшова, Печкина — Иван Охлобыстин, Шарика — Гарик Сукачев.
Не все зрители оценили нововведения. Некоторые интернет-пользователи отметили, что предпочли, если бы все осталось по-старому. «Старое — всегда лучшее», «Кто придумывал сценарий? Почему куча иностранных слов? На кого это рассчитано?», «Объясните создателям, что каждая шутка необязательно должна быть про Инстаграм, хипстеров, блоги, подписчиков и гаджеты», — прокомментировали разочарованные пользователи Сети.
Впрочем, большинство все же оценило первую серию обновленного «Простоквашино» и похвалило его создателей за то, что те идут в ногу со временем: «Авторам мультфильма лайк — приятно получить продолжение спустя тридцать лет после оригинального шедевра, все очень круто», «Моим детям понравилось. Хохотали от души», «Просим еще!».
Тем не менее писатель и автор сценария оригинального «Простоквашина» Эдуард Успенский крайне недоволен ремейком советского мультфильма. Как сообщает портал «СтарХит», он будет подавать в суд на создателей проекта.
На первой же минуте выключила...((((((((((
Хороший добрый мульт получился. Сейчас начнут писать гадости. Вполне современно и интересно) Определенно лайк!)
Наши умеют делать ***. Ничего хорошего не могут сделать.
Ну... Я посмотрела минуты три и выключила. Так я и ожидала. Для нынешнего поколения детей, которые растут на Фиксиках или Машах и медведях, может и зайдет, но для старшего поколения, которое выросло на старых мультиках и вообще другое время, это плевок в душу, конечно...
Китайский фейк.
Нужно было продолжение настоящего Простоквашино, а не выдумывать велосипед, он уже давно придуман.. фуу короче
Нечего старый мультик портить. Мода прям, современные продолжения, тупые снимать.
Хлам какой-то. Помимо слабого сюжета, очень странно нарисован - не знаю почему, но глаза устают и начинают болеть, когда смотрю на персонажей. Может, потому что они как-будто обведены черным? Никогда такого не было... Или это только у меня так?
Второе разочарование - голоса. Особенно, конечно, Матроскин. Вообще ни капли не похоже. Интересно, а кто этого кота озвучивал в рекламе молочки от Простоквашино? Там он больше похож на оригинал. Да и голоса остальных персонажей.
Кстати, сестра Дяди Федора больше похожа на персонаж из Барбоскиных.
выключила почти сразу. ужасно