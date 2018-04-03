Поклонники «Простоквашин» с нетерпением ждали продолжения всеми любимого советского мультфильма. 3 апреля в аккаунтах «Союзмультфильма» в соцсетях была опубликована первая серия, которая уже набрала сотни тысяч просмотров.

С тех пор как студия «Союзмультфильм» объявила, что планирует выпустить продолжение «Простоквашино», интернет-пользователи с нетерпением ждали этого момента. Зрители гадали, что нового придумают сценаристы, каким будет Дядя Федор, что станет с Печкиным, Шариком и Матроскиным. Наконец третьего апреля в соцсетях студии появился долгожданный первый выпуск, который был посвящен недавно ушедшему из жизни Олегу Табакову.



Кота Матроскина озвучил сын режиссера Антон, Дядю Федора – начинающий 11-летний актер Алексей Онежен, маму — Юлия Меньшова, Печкина — Иван Охлобыстин, Шарика — Гарик Сукачев.

Теперь главные герои употребляют современные слова «подписчик», «хипстер» и «селфи», пользуются навигатором и разговаривают по Skype.

Не все зрители оценили нововведения. Некоторые интернет-пользователи отметили, что предпочли, если бы все осталось по-старому. «Старое — всегда лучшее», «Кто придумывал сценарий? Почему куча иностранных слов? На кого это рассчитано?», «Объясните создателям, что каждая шутка необязательно должна быть про Инстаграм, хипстеров, блоги, подписчиков и гаджеты», — прокомментировали разочарованные пользователи Сети.



Впрочем, большинство все же оценило первую серию обновленного «Простоквашино» и похвалило его создателей за то, что те идут в ногу со временем: «Авторам мультфильма лайк — приятно получить продолжение спустя тридцать лет после оригинального шедевра, все очень круто», «Моим детям понравилось. Хохотали от души», «Просим еще!».



Тем не менее писатель и автор сценария оригинального «Простоквашина» Эдуард Успенский крайне недоволен ремейком советского мультфильма. Как сообщает портал «СтарХит», он будет подавать в суд на создателей проекта.