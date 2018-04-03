Всего через несколько недель Кейт Миддлтон и принц Уильям станут многодетными родителями. В преддверии появления на свет нового члена дома Виндзоров мы решили вспомнить запомнившиеся нам высказывания герцогини Кембриджской и ее супруга о своих отпрысках.

1 2 3 ... 15 Будучи с 9-месячным Джорджем в резиденции генерала-губернатора Новой Зеландии, принц Уильям сказал: «Надеюсь, Джордж не разбудит вас ночью, а то он известен своим желанием покричать около трех ночи. Клянусь, я слышал, как сегодня утром он исполнил хаку (ритуальный танец новозеландских маори, во время которого исполнители топают ногами, бьют себя по бедрам и груди, и выкрикивают аккомпанемент — прим. Woman.ru)!»

Совсем недавно Кейт Миддлтон ушла в декрет и в последний раз появилась на публике перед родами. Вся Англия с нетерпением ждет рождения третьего ребенка принца Уильяма и его жены. Пол малыша не разглашается. Впрочем, ходят слухи, что пара ожидает двойню.



Британские подданные просто обожают маленьких Джорджа и Шарлотту. И правда, невозможно не умилиться, глядя на восторженное лицо маленького принца, когда он впервые сел в вертолет, или же не посмеяться, созерцая скучающее лицо его сестры на светском приеме.



Мы даже не сомневаемся в том, что герцог и герцогиня Кембриджские — прекрасные родители. В доказательство — самые лучшие реплики (смешные и серьезные), которые Кейт и Уильям говорили о Джордже и Шарлотте, да и о родительстве в целом.