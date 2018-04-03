Ирина Роднина — единственная в истории трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Все свои награды она выиграла, живя в СССР. Тем не менее дочь спортсменки росла в США. В новом интервью фигуристка поведала, что не видит в этом ничего предосудительного.

1 2 3 ... 14 Дочь Ирины Родниной Алена Миньковская живет в США

На днях фигуристка и депутат Государственной думы Ирина Роднина дала интервью порталу Sports.ru, в котором рассказала о своей дочери Алене Миньковской. Ее она родила от бизнесмена Леонида Миньковского, уехавшего в США. После развода между супругами начались судебные тяжбы по поводу того, с кем останется ребенок. Чтобы Ирина не смогла увезти малышку из страны, Леонид запретил 4-летней Алене до восемнадцати лет въезжать на территорию России.



Миньковская училась в Штатах и там же закончила университет, а сейчас работает журналисткой на крупном американском новостном портале.

Алена даже попала в список Forbes как молодой журналист, освещающий политику.

К слову, политику Роднина с дочерью старается не обсуждать, потому что между ними сразу возникает конфликт. На вопрос о том, нет ли ничего плохого в том, что дочь члена российского парламента живет в стране, с которой у нас не самые простые отношения, Ирина Константиновна ответила отрицательно. «А что здесь такого? Она там живет с 1990 года. Не я разваливала Советский Союз. Я же не виновата, что ту страну, за которую воевали мои родители, за которую я выступала, взяли и профукали», — отметила спортсменка. Правда, по ее словам, дочь постоянно укоряют за то, чем занимается ее мама в России (например, Роднина голосовала за закон Димы Яковлева).



Фигуристку не оскорбляет тот факт, что дочь живет в Америке: «Каждое поколение живет своей жизнью. Почему я должна навязывать свое? Моя задача была поднять детей, вырастить, дать образование. Дальше каждый стоит на своих позициях».



Алена в своих статьях осуждает российскую политику, при этом ее мама не видит в этом ничего плохого. «Чем больше кто-то получает информацию про моих детей и про меня, тем больше у него есть оружия для борьбы. Я повторю: у нас нет противостояния. Мы уважаем взгляды друг друга. Если я принимаю такие законы, у меня есть мнение на это. Если она пишет — у нее тоже есть мнение», — прокомментировала депутат.