На днях фигуристка и депутат Государственной думы Ирина Роднина дала интервью порталу Sports.ru, в котором рассказала о своей дочери Алене Миньковской. Ее она родила от бизнесмена Леонида Миньковского, уехавшего в США. После развода между супругами начались судебные тяжбы по поводу того, с кем останется ребенок. Чтобы Ирина не смогла увезти малышку из страны, Леонид запретил 4-летней Алене до восемнадцати лет въезжать на территорию России.
Миньковская училась в Штатах и там же закончила университет, а сейчас работает журналисткой на крупном американском новостном портале.
К слову, политику Роднина с дочерью старается не обсуждать, потому что между ними сразу возникает конфликт. На вопрос о том, нет ли ничего плохого в том, что дочь члена российского парламента живет в стране, с которой у нас не самые простые отношения, Ирина Константиновна ответила отрицательно. «А что здесь такого? Она там живет с 1990 года. Не я разваливала Советский Союз. Я же не виновата, что ту страну, за которую воевали мои родители, за которую я выступала, взяли и профукали», — отметила спортсменка. Правда, по ее словам, дочь постоянно укоряют за то, чем занимается ее мама в России (например, Роднина голосовала за закон Димы Яковлева).
Фигуристку не оскорбляет тот факт, что дочь живет в Америке: «Каждое поколение живет своей жизнью. Почему я должна навязывать свое? Моя задача была поднять детей, вырастить, дать образование. Дальше каждый стоит на своих позициях».
Алена в своих статьях осуждает российскую политику, при этом ее мама не видит в этом ничего плохого. «Чем больше кто-то получает информацию про моих детей и про меня, тем больше у него есть оружия для борьбы. Я повторю: у нас нет противостояния. Мы уважаем взгляды друг друга. Если я принимаю такие законы, у меня есть мнение на это. Если она пишет — у нее тоже есть мнение», — прокомментировала депутат.
Вот зачем на вумане такие статье? Просто,чтобы место занять? Через один комментарий вы будете подтирать, а потом вообще комментарии закроете. Потому что ничего хорошего под этой статьей никто не напишет
Так муж же запретил выезжать из штатов,и дочка там до 18 просидела,считай там и выросла.А муж выехал сто лет назад.Роднина ее и не воспитывала до 18 лет.
И почему вы не указываете источник, откуда вы вырвали этот кусок? Я щас пожалуюсь в спортс ру https://www.sports.ru/tribuna/blogs/golovin/1632538.html
"Моя задача была поднять детей, вырастить, дать образование. Дальше каждый стоит на своих позициях" - Так она же не поднимала, не растила дочь, и даже не давала образование, если дочь с 4 лет живет в Сша. Зачем говорить эти слова, если они совсем не срастаются с реалиями? Нечестно, со стороны Родниной
Вот зачем на вумане такие статье? Просто,чтобы место занять? Через один комментарий вы будете подтирать, а потом вообще комментарии закроете. Потому что ничего хорошего под этой статьей никто не
напишет
Я всем советую почитать это интервью. Головин, вы молодец.
Да у них в Думе, у всех дети заграницей.
можно подумать, Роднина одна-единственная патриотка, у которой дети почему-то живут за границей. Мизулина, Стриженова - список можно долго продолжать...