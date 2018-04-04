Несколько недель назад Алиса Аршавина возместила убытки, понесенные авиаперевозчиком по ее вине: в начале января этого года жену футболиста из-за ее поведения сняли с самолета с детьми. На днях стало известно, что «Аэрофлот» отказался от иска к Алисе.

В начале 2018 года Алиса Аршавина вместе со своими детьми хотела отправиться в Алма-Ату, где на тот момент находился Андрей Аршавин. Однако супругу футболиста попросили покинуть борт самолета, потому что она отказалась пристегиваться ремнем безопасности и грубила стюардессам. Кроме того, по сообщениям бортпроводников, Алиса представилась майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж. В результате конфликта рейс задержался, и компания понесла убытки.

«Аэрофлот» подал исковое заявление о взыскании с Аршавиной издержек на сумму 56 827 рублей 67 копеек. Супруга спортсмена в полном объеме возместила расходы компании и признала свою вину. Тем не менее авиаперевозчик не спешил отзывать иск из суда.



3 апреля стало известно, что Красносельский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по иску, потому что «Аэрофлот» отказался от каких-либо претензий к Алисе. Об этом передают РИА Новости.



Меж тем другой конфликт, в который оказалась вовлечена супруга футболиста, мирным путем пока не разрешился. Алиса угрожала казахстанской модели Ольге Семеновой после того, как в Сети появилось видео, на котором Андрей обнимает манекенщицу. Девушка не собирается терпеть унижения и собирается судиться с обидчицей.