В начале 2018 года Алиса Аршавина вместе со своими детьми хотела отправиться в Алма-Ату, где на тот момент находился Андрей Аршавин. Однако супругу футболиста попросили покинуть борт самолета, потому что она отказалась пристегиваться ремнем безопасности и грубила стюардессам. Кроме того, по сообщениям бортпроводников, Алиса представилась майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж. В результате конфликта рейс задержался, и компания понесла убытки.
«Аэрофлот» подал исковое заявление о взыскании с Аршавиной издержек на сумму 56 827 рублей 67 копеек. Супруга спортсмена в полном объеме возместила расходы компании и признала свою вину. Тем не менее авиаперевозчик не спешил отзывать иск из суда.
3 апреля стало известно, что Красносельский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по иску, потому что «Аэрофлот» отказался от каких-либо претензий к Алисе. Об этом передают РИА Новости.
Меж тем другой конфликт, в который оказалась вовлечена супруга футболиста, мирным путем пока не разрешился. Алиса угрожала казахстанской модели Ольге Семеновой после того, как в Сети появилось видео, на котором Андрей обнимает манекенщицу. Девушка не собирается терпеть унижения и собирается судиться с обидчицей.
Алиса Аршавина смогла избежать суда с «Аэрофлотом»
В начале 2018 года Алиса Аршавина вместе со своими детьми хотела отправиться в Алма-Ату, где на тот момент находился Андрей Аршавин. Однако супругу футболиста попросили покинуть борт самолета, потому что она отказалась пристегиваться ремнем безопасности и грубила стюардессам. Кроме того, по сообщениям бортпроводников, Алиса представилась майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж. В результате конфликта рейс задержался, и компания понесла убытки.
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вооще не понимаю затравили женщину а эти стюардессы вооще обнаглели пиар делают себе на знаменитостях!
Ну, да. Бедная несчастная Алиса, белая и пушистая. А все ей завидуют. Не смешите мои тапочки
Какая страшила, видно что не в адеквате
Может другие почитают и перестанут звездить... Позорище
Какая страшила, видно что не в адеквате